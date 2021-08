Výrobca veterných turbín Vestas zvýšil prevádzkový zisk

Kodaň 11. augusta (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas zvýšil v 2. kvartáli prevádzkový zisk, rast však zaostal za očakávaniami. Lepším výsledkom zabránili problémy v dodávateľskom reťazci a vyššie náklady. Spoločnosť zároveň zhoršila prognózu tržieb na celý rok.



Najväčší producent veterných turbín na svete v stredu informoval, že zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol v 2. štvrťroku 101 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 67 miliónov eur. Napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom EBIT na 170 miliónov eur.



Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 3,54 miliardy eur, čo je približne úroveň spred roka. Tržby ovplyvnili pokračujúce problémy s dodávkami komponentov a slabšia aktivita v tomto biznise na pevnine.



Firma zároveň zhoršila prognózu vývoja tržieb za celý rok. Pôvodne počítala s celoročnými tržbami v pásme od 16 miliárd do 17 miliárd eur, teraz očakáva, že dosiahnu od 15,5 miliardy do 16,5 miliardy eur.