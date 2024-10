Výrobca vlakov Alstom zatvorí svoj závod v Görlitzi

Berlín 3. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca vlakov Alstom do konca marca 2026 zatvorí svoj závod v meste Görlitz na východe Nemecka. Dôvodom je presun výroby koľajových vozidiel do východnej Európy v rámci širšej transformácie nemeckých závodov, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V závode v spolkovej krajine Sasko, ktorý je v prevádzke už 175 rokov, Alstom zamestnáva približne 700 ľudí. Spoločnosť ďalej oznámila, že vedie dôverné rozhovory s partnerom z odvetvia, ktoré sa nachádzajú v pokročilom štádiu, s cieľom zabezpečiť dlhodobú perspektívu pracovných miest. Šéf zamestnaneckej rady René Straube označil toto rozhodnutie za "skutočne trpké" a varoval, že presun výroby do zahraničia sa prejaví na nižšej kvalite. Závod v Görlitzi v minulosti vyrábal dvojpodlažné vozne na vývoz do Izraela.



Alstom ďalej informoval, že v závode v Hennigsdorfe severozápadne od Berlína v budúcnosti nebudú vyrábať žiadne koľajové vozidlá a výrobu presunie do Bautzenu východne od Drážďan a Salzgitteru pri Hannoveri. Závod v Hennigsdorfe plánuje spoločnosť transformovať na hlavné centrum digitalizácie a služieb. V Mannheime sa chce zamerať na digitalizáciu a vývoj, pričom jednu výrobnú halu odpredá. Vývojové práce a riadenie projektov pre alternatívne technológie pohonu sa presunú do Francúzska.