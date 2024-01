Výrobca vlakov Alstom zaznamenal nárast tržieb v 3. štvrťroku

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzsky výrobca vlakov Alstom v stredu oznámil, že jeho tržby sa v 3. štvrťroku finančného roka 2023/2024 zvýšili. Potvrdil svoj výhľad na celý rok do konca marca 2024 vďaka nárastu objednávok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Alstom uviedol, že jeho tržby za tri mesiace do konca decembra 2023 vzrástli medziročne o 2,6 % na 4,33 miliardy eur. Počas 3. štvrťroka zaknihoval objednávky v hodnote 5,45 miliardy eur, čo bol nárast z 5,15 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho fiškálneho roka.



Na regionálnej úrovni sa Európa podieľala 34 % na celkových objednávkach, ale Alstom tiež poznamenal, že nedávno uzavrel aj veľké obchody s Austráliou a Izraelom.



Spoločnosť Alstom uviedla, že v účtovníctve mala na konci decembra 2023 nevybavené objednávky v hodnote 90,3 miliardy eur.



Potvrdila tiež svoj výhľad na celý finančný rok 2023/2024, pričom stále predpokladá organický rast predaja nad 5 % a upravenú maržu EBIT marža približne 6 %. Odhaduje tiež, že jej marža EBIT stúpne na 8 % až 10 % do roku 2025/2026.