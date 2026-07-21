< sekcia Ekonomika
Výrobca vojenských lodí TKMS stiahol ponuku na prevzatie lodeníc GNYK
Ponuku na akvizíciu GNYK predložil aj zbrojársky koncern Rheinmetall.
Autor TASR
Kiel 21. júla (TASR) - Nemecký výrobca vojenských lodí Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sa stiahol z rokovaní o kúpe spoločnosti German Naval Yards Kiel (GNYK), ktorá má tak ako on sídlo v prístavnom meste Kiel na severe Nemecka. „Akvizícia GNYK by bola atraktívnou možnosťou, ale nie nevyhnutnosťou,“ vyhlásil v utorok generálny riaditeľ TKMS Oliver Burkhard. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Napriek intenzívnym rokovaniam s majiteľom lodenice, francúzskou skupinou CMN Naval, sa zúčastnené strany nedokázali dohodnúť na finančných podmienkach transakcie, v dôsledku čoho TKMS stiahla svoju nezáväznú ponuku, uviedla spoločnosť. Ponuku na akvizíciu GNYK predložil aj zbrojársky koncern Rheinmetall. TKMS si je istá, že súčasné aj budúce objednávky vybaví prostredníctvom svojich pobočiek v Kieli a vo Wismare, povedal Burkhard.
TKMS a GNYK boli pôvodne súčasťou spoločnosti Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), ktorej história siaha až do roku 1838. Bývalá divízia HDW zameraná na stavbu hladinových plavidiel bola neskôr odčlenená a v súčasnosti funguje pod názvom German Naval Yards Kiel.
Napriek intenzívnym rokovaniam s majiteľom lodenice, francúzskou skupinou CMN Naval, sa zúčastnené strany nedokázali dohodnúť na finančných podmienkach transakcie, v dôsledku čoho TKMS stiahla svoju nezáväznú ponuku, uviedla spoločnosť. Ponuku na akvizíciu GNYK predložil aj zbrojársky koncern Rheinmetall. TKMS si je istá, že súčasné aj budúce objednávky vybaví prostredníctvom svojich pobočiek v Kieli a vo Wismare, povedal Burkhard.
TKMS a GNYK boli pôvodne súčasťou spoločnosti Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), ktorej história siaha až do roku 1838. Bývalá divízia HDW zameraná na stavbu hladinových plavidiel bola neskôr odčlenená a v súčasnosti funguje pod názvom German Naval Yards Kiel.