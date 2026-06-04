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Výrobca whisky Jack Daniel's tržbami prekonal očakávania
Spoločnosť za tri mesiace do záveru apríla vykázala tržby v sume 912 miliónov dolárov (783,51 milióna eur).
Autor TASR
New York 4. júna (TASR) - Americká spoločnosť Brown-Forman, ktorá je výrobcom whisky Jack Daniel's, výškou čistých tržieb za svoj účtovný štvrtý kvartál prekonala odhady trhu. Pomohol tomu stabilný dopyt po jej prémiových značkách najmä medzi bohatými spotrebiteľmi. Spoločnosť za tri mesiace do záveru apríla vykázala tržby v sume 912 miliónov USD (783,51 milióna eur). Prekonala tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere prognózovali, že tržby budú v objeme 879,6 milióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Silný dopyt po zavedených značkách, ako sú Woodford Reserve a Old Forester, medzi spotrebiteľmi s vysokými príjmami najmä na zahraničných trhoch pomohol firme Brown-Forman kompenzovať slabšie spotrebiteľské výdavky v USA. Firma predpokladá, že jej čisté tržby na organickom základe za finančný rok 2027 zostanú na úrovni účtovného roku 2026. „Očakávame, že prevádzkové prostredie počas finančného roka 2027 zostane náročné, pretože makroekonomické tlaky a geopolitická nestabilita naďalej negatívne ovplyvňujú správanie spotrebiteľov a spotrebu alkoholických nápojov najmä na rozvinutých trhoch,“ uviedla spoločnosť.
Kvartálne výsledky, ktoré firma vo štvrtok zverejnila, sú prvé odvtedy, ako odmietla ponuku americkej spoločnosti Sazerac na prevzatie za približne 15 miliárd USD a stroskotali aj rokovania o fúzii s francúzskym výrobcom vín a liehovín Pernod Ricard.
(1 EUR = 1,164 USD)
Silný dopyt po zavedených značkách, ako sú Woodford Reserve a Old Forester, medzi spotrebiteľmi s vysokými príjmami najmä na zahraničných trhoch pomohol firme Brown-Forman kompenzovať slabšie spotrebiteľské výdavky v USA. Firma predpokladá, že jej čisté tržby na organickom základe za finančný rok 2027 zostanú na úrovni účtovného roku 2026. „Očakávame, že prevádzkové prostredie počas finančného roka 2027 zostane náročné, pretože makroekonomické tlaky a geopolitická nestabilita naďalej negatívne ovplyvňujú správanie spotrebiteľov a spotrebu alkoholických nápojov najmä na rozvinutých trhoch,“ uviedla spoločnosť.
Kvartálne výsledky, ktoré firma vo štvrtok zverejnila, sú prvé odvtedy, ako odmietla ponuku americkej spoločnosti Sazerac na prevzatie za približne 15 miliárd USD a stroskotali aj rokovania o fúzii s francúzskym výrobcom vín a liehovín Pernod Ricard.
(1 EUR = 1,164 USD)