Výrobca zásobníkov na teplú vodu plánuje v Prešove vytvoriť 500 miest

Prešov 29. novembra (TASR) - Výrobca zásobníkov na teplú vodu z nehrdzavejúcej ocele, holandská spoločnosť Dejong, plánuje v Prešove vytvoriť 500 pracovných miest. Prešov ako lokalitu svojej novej výrobnej továrne si vybrala z dôvodu kvalifikovanej a jazykovo vybavenej pracovnej sily, skúsených staviteľov a dobre rozvinutej železničnej a cestnej infraštruktúry. TASR o tom za spoločnosť informoval Mario Marcinek.



"Expanzia Dejongu na Slovensku je súčasťou našej ambicióznej stratégie rastu na európskom trhu. Predstavitelia štátu aj samosprávy boli veľmi ústretoví. Tešíme sa na prehĺbenie nášho vzťahu s obyvateľmi v regióne a na spoločnú úspešnú budúcnosť," povedal výkonný riaditeľ Rheem Europe Arno La Haye.



Spoločnosť plánuje začať s výstavbou v roku 2024, pričom prvé produkty plánuje uviezť na trh v roku 2025. Po dokončení nového výrobného závodu celkovo počíta s vytvorením 500 pracovných miest.



"Európsky trh s vykurovaním vedie svet v posune smerom k dekarbonizácii. Naše investície do tejto expanzie rozšíria našu sieť, urýchlia rast a podporia našich zákazníkov v snahe uspokojiť predpokladaný dopyt počas tejto éry energetickej transformácie," povedal prezident spoločnosti Rheem Global Water Rich Bendure



Spoločnosť Dejong, založená v roku 1859 a so sídlom v holandskom Gorredijku, vyrába zásobníky teplej vody pre viaceré aplikácie vrátane tepelných čerpadiel, rôznych kotlov a solárnych systémov.



"Od akvizície Dejong spoločnosťou Rheem v roku 2022 sme zdvojnásobili našu výrobnú kapacitu a investovali sme do dlhodobého rastu. S týmto novým výrobným závodom urobíme obrovský krok vpred. Teraz budeme bližšie k zákazníkom a zabezpečíme udržateľnejšiu prevádzku, pretože znížime našu uhlíkovú stopu a znížime náklady na dopravu," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Dejong Peter Leenhouts.



Spoločnosť sa zaviazala k udržateľnosti a optimalizácii výrobných procesov. Ako tvrdí, patrí k vedúcim spoločnostiam v oblasti inovácií s produktmi, ktoré znižujú závislosť od zdrojov uhlíkových palív.