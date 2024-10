Výrobca zásobníkov na teplú vodu začal výstavbu závodu v Prešove

Prešov 3. októbra (TASR) - Spoločnosť Dejong, ktorá vyrába zásobníky na teplo, začala v CTPark Prešov Sever vo štvrtok s výstavbou závodu. Po jeho dokončení plánuje vytvoriť stovky pracovných miest, pričom prvé nábory už prebiehajú a budú pokračovať v nasledujúcich mesiacoch. Spoločnosť pôsobí ako samostatná obchodná jednotka v rámci Rheem Global Water.



"Dejong si vybral východné Slovensko pre kvalifikovanú a viacjazyčnú pracovnú silu, skúsených staviteľov, rozvinutú železničnú a cestnú infraštruktúru a silnú podporu zo strany vlády. Do tohto regiónu sme už výrazne investovali a budeme pokračovať v investíciách v priebehu výstavby našej prevádzky," povedal riaditeľ závodu Dejong Slovakia Lee Fletcher.



"Táto investícia je kľúčová pre rastovú stratégiu spoločnosti Rheem v Európe. Spoločne budeme pokračovať v poskytovaní inovatívnych a udržateľných riešení pre vykurovacie systémy pre našich zákazníkov," uviedol Arno La Haye, výkonný riaditeľ Rheem Europe.



Dejong si prenajal 33.068 štvorcových metrov na dlhodobý prenájom od skupiny CTP. Nový výrobný závod s 29.805 štvorcovými metrami výrobnej plochy a 3263 štvorcovými metrami kancelárskej plochy bude podľa spoločnosti strategickým centrom na uspokojenie rastúceho dopytu po zásobníkoch teplej vody po celej Európe.



"S potešením vítame Dejong v našom CTParku Prešov Sever. Ide o partnera, ktorý zdieľa našu ambíciu dlhodobého a udržateľného rastu v tomto dynamickom regióne strednej a východnej Európy," povedal Peter Čerešník, prevádzkový riaditeľ skupiny CTP.



Spoločnosť v posledných mesiacoch výrazne pokročila v procese prípravy výstavby svojho závodu. Pred jej začatím bola dokončená dizajnová fáza a boli obsadené kľúčové manažérske pozície spoločnosti na Slovensku.



"Sme na dobrej ceste k spusteniu našej prevádzky do prvej polovice roku 2026. Nábor na ďalšie kľúčové pozície je v plnom prúde a v nasledujúcich mesiacoch posilníme náš tím," pokračoval Fletcher.



V rámci viacfázovej expanzie Dejong sa podľa spoločnosti očakávajú prvé produkty v roku 2026. Od akvizície spoločnosťou Rheem v roku 2022 spoločnosť Dejong zdvojnásobila svoju výrobnú kapacitu a investovala do dlhodobého rastu. Výroba na Slovensku umožní spoločnosti Dejong ďalej rozširovať svoje vedúce postavenie na európskom trhu.



Spoločnosť Dejong úzko spolupracuje so zákazníkmi na vývoji zásobníkov teplej vody pre rôzne aplikácie, vrátane tepelných čerpadiel, kotlových konfigurácií a solárnych systémov. Dejong má svoje sídlo v Holandsku, kde tiež prevádzkuje svoju výrobnú lokalitu a svoje Európske technologické centrum.