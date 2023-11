Výrobca zbraní Colt CZ urobil ponuku na kúpu americkej Vista Outdoor

Praha 23. novembra (TASR) - Český výrobca zbraní Colt CZ Group predložil ponuku na prevzatie americkej spoločnosti Vista Outdoor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prepočtov agentúry Reuters česká spoločnosť ocenila americkú skupinu na 1,7 miliardy USD (1,56 miliardy eur).



Vista vo vyhlásení uviedla, že neurobila žiadne rozhodnutie o návrhu v hodnote 30 USD za akciu, ktorý je vyšší než 25,75 USD/akcia na konci obchodovania v stredu (22. 11.), ale menej ako v septembri, keď akcie firmy dosiahli hodnotu 33,78 USD.



Colt CZ navrhuje ponechať spoločnosť Vista Outdoor pohromade a zrušiť plánovaný predaj divízie Sporting Products priemyslovému holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikateľa Michala Strnada za 1,91 miliardy USD, ktorý bol oznámený v októbri.



"Pohľad trhu na transakciu Czechoslovak Group bol v reakcii na oznámenie jasný a mal za následok rýchly pokles ceny akcií (Visty) 16. októbra 2023," uviedol Colt CZ v liste predstavenstvu americkej spoločnosti, ktorý česká firma zverejnila na svojej webovej stránke v stredu neskoro večer.



"Udržali by sme spoločnosť pohromade, čo by umožnilo pokračujúci rast pre súčasných akcionárov Vista s tým, že s akciami Vista by sa aj naďalej obchodovalo v USA."



Ponuka Colt CZ zahŕňa program spätného odkúpenia akcií v hodnote 900 miliónov USD, ktorý sa bude realizovať po uzavretí transakcie. Obchod chce česká firma financovať emisiou nových akcií za 600 miliónov USD a úverom vo výške 300 miliónov USD.



Vista oznámila, že prehodnotí návrh Colt CZ, ale zatiaľ neurobila žiadnu zmenu vo svojom odporúčaní pre dohodu s CSG.



"Predstavenstvo Vista Outdoor je aj naďalej odhodlané konať v najlepšom záujme akcionárov Vista Outdoor," uviedla spoločnosť. "Akcionári Vista Outdoor nemusia v tejto chvíli podnikať žiadne kroky."



Česká skupina získala americkú značku zbraní Colt v roku 2021. V októbri spoločnosť Colt CZ oznámila, že spolu s väčšinovým akcionárom a predsedom vlastnia dohromady 5,7 % akcií Vista.



(1 EUR = 1,0911 USD)