Výrobcom elektroniky sa stále ťažšie hľadajú kvalifikovaní pracovníci

San Francisco 23. septembra (TASR) - Takmer štyria z piatich výrobcov elektroniky uvádzajú, že v odbore sa stále ťažšie hľadajú kvalifikovaní pracovníci. To ešte viac komplikuje situáciu firiem, ktoré majú problémy s pretrvávajúcim nedostatkom čipov a spôsobuje to oneskorenie dodávok hotových výrobkov. Informovala o tom vo štvrtok obchodná skupina IPC s odvolaním sa na výsledky najnovšieho prieskumu.



IPC zastupuje zmluvných výrobcov ako Foxconn, výrobcov čipov ako Intel Corp, výrobcov obvodov a ďalších hráčov z priemyslu. Približne 80 % respondentov v tomto prieskume uviedlo, že majú problémy s hľadaním pracovníkov. Viac ako dve tretiny opýtaných spoločností tiež potvrdili, že rastú aj ich náklady na pracovnú silu.



Problémy s hľadaním zamestnancov prichádzajú v čase, keď priemysel zápasí s globálnym nedostatkom čipov, ktorý sa začal minulý rok. Viac ako polovica respondentov sa domnieva, že sa nedostatok čipov nezmierni skôr ako v druhej polovice roka 2022, pričom 90 % spoločností potvrdilo, že ich celkové náklady na materiál, ktoré zahŕňajú aj položky bez čipov, rastú.



Výsledkom je väčšie meškanie s dodávkami a zníženie ziskových marží. Len necelá štvrtina firiem, ktoré sa zapojili do prieskumu, uviedla, že jej zisk rastie. Takmer tretina respondentov očakáva zníženie marží. Približne 88 % spoločností sa sťažovalo, že ich dodacie lehoty (čas medzi prijatím objednávky a jej splnením) sa predĺžili, niekedy až na dva mesiace.



Podľa Shawna DuBravaca, hlavného ekonóma IPC a vedúceho tejto štúdie, je nedostatok pracovnej sily najhorší v Severnej Amerike a v Európe. Výrobcovia elektroniky tak pravdepodobne budú musieť urobiť viac ako len zvýšiť mzdy, aby prilákali pracovníkov. Viac ako tretina spoločností už napríklad poskytuje flexibilnejší pracovný čas alebo školenia a ďalšie vzdelávanie. Podobné benefity sa stávajú dôležitou súčasťou zamestnaneckej politiky vo výrobných odvetviach, dodal DuBravac.