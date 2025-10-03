< sekcia Ekonomika
Výrobcovia a dovozcovia upozorňujú na nový zákon
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Najväčšie organizácie združujúce výrobcov a dovozcov elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov a Koordinačné centrum pre staré vozidlá, ktoré zastupujú mnohé nadnárodné spoločnosti, upozorňujú na nejasné a neúplné informácie o „štátnom systéme“ organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorý zákonom o Environmentálnom fonde schválila vláda v stredu (1. 10.) a ktorý sa má schvaľovať v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.
Výrobcovia majú oprávnené obavy, že môže výrazným spôsobom narušiť hospodársku súťaž na trhu, čoho dôsledkom môže byť vážne narušenie funkčných systémov pre jednotlivé prúdy odpadov a významné sankcie zo strany Európskej únie pre rozpor s príslušnými smernicami a nariadeniami. Existujúci konkurenčný systém OZV podľa nich funguje a prináša na Slovensku výsledky.
Pripomenuli, že vďaka OZV má dnes Slovensko funkčný a efektívny systém zberu a recyklácie odpadu, ktorý má reálne výsledky. Napríklad podiel recyklácie obalov sa na Slovensku každým rokom zvyšuje a v rámci niektorých komodít patríme dokonca k lídrom v EÚ. Súčasné konkurenčné prostredie k tomu výrazne napomáha, pretože OZV sa snažia o čo najvyššiu efektivitu činností v procese zberu, prepravy a recyklácie.
Naopak, práve krajiny, kde systém zberu a recyklácie funguje ako monopol, či už štátny alebo neštátny, dosahujú v tejto oblasti výrazne horšie výsledky a väčšinou to vedie len k postupnému zvyšovaniu nákladov a nižšej efektivite bez snahy prinášať inovácie a lepšie služby v odpadovom hospodárstve.
„OZV fungujú vo všetkých krajinách EÚ, sú riadené výrobcami a dovozcami a stanovujú recyklačné poplatky zahrnuté do cien svojich výrobkov tak, aby pokryli potrebné náklady na zber a recykláciu odpadu z nich a aby sa celý proces zberu a recyklácie zbytočne nepredražoval. V rámci rozšírenej zodpovednosti sú výrobcovia a dovozcovia za zber a recykláciu zodpovední. Musia mať kontrolu nad tým, ako sa hospodári s peniazmi, ktoré na to vynakladajú,“ vysvetlil generálny riaditeľ OZV Envidom Peter Valent.
Pre nejasné a neúplné informácie o „štátnom systéme“ prevádzkovanom štátnym Environmentálnym fondom výrobcovia urýchlene volajú po odbornej diskusii s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR.
Výrobcovia a dovozcovia preto žiadajú MŽP SR, aby urýchlene vytvorilo spoločný diskusný priestor, ktorého výsledkom budú návrhy a opatrenia, ktoré nepovedú k deštrukcii, ale, naopak, vylepšia súčasné konkurenčné prostredie tak, aby si všetky OZV a v nich združení výrobcovia a dovozcovia zodpovedne plnili svoje povinnosti vyplývajúce z európskej a slovenskej legislatívy a spravodlivo prispievali do systému obehového hospodárstva.
