Výrobcovia a odbory v USA žiadajú väčšie bariéry pre dovoz z Číny

Washington 14. júna (TASR) - Skupina amerických výrobcov spolu s odborovým zväzom United Steelworkers vyzvala vládu na väčšie obchodné bariéry voči čínskemu dovozu po tom, čo prezident Joe Biden uvalil vysoké clá na čínske elektrické vozidlá, solárne panely a iný strategický tovar. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Aliancia pre americkú výrobu (AAM) v piatok zverejnila správu o nadmernej priemyselnej kapacite Číny. Vyjadrila v nej rovnaké obavy ako administratíva prezidenta Bidena a spojenci USA, pričom uviedla, že je potrebné rýchlo konať, aby sa zastavil prílev lacného a dotovaného čínskeho exportu, ktorý ohrozuje pracovné miesta v USA.



Skupina vyzvala na vrátenie nástroja na ochranu pred nárazovým dovozom, ktorého platnosť už vypršala. Bol vytvorený, keď Peking vstúpil do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v roku 2001, čo zmenilo Čínu na svetovú exportnú veľmoc.



Paragraf 421 bol navrhnutý tak, aby umožnil USA uvaliť dočasné clá na zmiernenie narušenia trhu spôsobeného prudkým nárastom dovozu z čínskej nízkonákladovej výrobnej základne.



Tento paragraf sa uplatnil iba raz, v roku 2009 za vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu, na žiadosť United Steelworkers v reakcii na prepúšťanie zamestnancov amerických výrobcov pneumatík, ktorých zasiahla záplava čínskeho dovozu. Opatrenie dočasne zvýšilo colnú sadzbu na čínske pneumatiky na 35 % zo 4 % sadzby WTO, ale jeho platnosť vypršala v roku 2013.



Vzhľadom na nárast dovozu v nových priemyselných odvetviach vrátane elektromobilov, solárnych panelov a polovodičov, ako aj pokračujúci prudký rast v starších odvetviach, ako je oceľ, sklo a pneumatiky, by mal byť paragraf 421 oživený a modernizovaný, uviedla aliancia AAM.



Aliancia žiada aj zmeny, ktoré by umožnili uvaliť clá na čínsky dovoz zo závodov v tretích krajinách, ako sú Mexiko alebo Vietnam. A rýchlejší proces zavedenia ciel skôr, ako dôjde k trvalému poškodeniu produkcie v USA.



Poukazuje pritom na straty pracovných miest a zatváranie závodov v americkom papierenskom, sklárskom, oceliarskom priemysle a u výrobcov pneumatík spôsobené čínskym dovozom. USA podľa aliancie potrebujú proaktívnejší prístup. Nadmerná kapacita je "vlastnosťou, nie chybou" čínskeho štátom riadeného ekonomického modelu, dodala.



Európska únia tento týždeň oznámila aj zavedenie ciel v rozsahu 17,4 % až 38,1 % na čínske elektromobily pre nadmerné dotácie Pekingu.



Európske clá podľa prezidenta AAM Scotta Paula ukazujú, že USA "nie sú osamotené vo svojich obavách z nadmernej kapacity a dotácií v Číne". A potvrdzujú, že existujú rozšírené obavy z politiky a praktík Pekingu.