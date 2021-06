Výrobcovia cementu: Nestačí sa zamerať na zachytávanie CO2

Bratislava 12. júna (TASR) – Európa by mala myslieť nielen na financovanie zachytávania oxidu uhličitého (CO2), ale aj na jeho druhotné spracovanie, uhlík sa totiž dá ďalej využiť. Upozornila na to Európska asociácia výrobcov cementu, ku ktorej sa pridal aj Zväz výrobcov cementu (ZVC) SR.



Zväz podotkol, že slovenský cementársky priemysel preinvestoval do nových technológií na znižovanie svojej uhlíkovej stopy za posledné roky desiatky miliónov eur. Bez verejných financií, ktoré by priemyslu umožnili aplikovať najnovšie technológie a inovácie vo fázach procesu výroby cementu, však podľa zväzu bude dosiahnutie uhlíkovej neutrality v horizonte stanovenom Európskou úniou (EÚ) takmer nemožné.



Prelom na ceste k uhlíkovej neutralite môžu podľa výrobcov cementu priniesť technológie zachytávania a následného využitia či uskladnenia CO2. Tento proces by mal predstavovať až 42-percentné zníženie emisií CO2, ktoré bežný závod ročne vypustí. Technológia sa však ešte len vyvíja, budúci rok by malo byť prvé testovacie zariadenie odskúšané v Nórsku.



Podobná technológia sa rodí aj v susednom Rakúsku. "Zahŕňa zachytávanie CO2 priamo v závode, zabezpečuje jeho transport do neďalekej rafinérie, kde ho nechajú reagovať pomocou syntézy so zeleným vodíkom vyrobeným z obnoviteľnej energie, a potom už ako syntetické palivo bude využívané v technologických procesoch priamo v rafinérii na výrobu plastov pomocou polymerizácie," priblížil riaditeľ zväzu Rudolf Mackovič. Tento projekt by mal byť realizovaný do roku 2030. Výrobcovia cementu však volajú po podpore z EÚ aj pre takéto projekty.



Zväz tiež podotkol, že EÚ by sa mala zaoberať aj uznaním osobitosti bieleho cementu, keďže ten absorbuje CO2 zo vzduchu rýchlejšie než šedý. Slovensko je pritom jednou zo siedmich európskych krajín, kde sa takýto cement vyrába. Zníženie CO2 pri jeho výrobe si však takisto vyžaduje investície. "Nárok na udržateľné financovanie by pre výrobcov bieleho cementu znamenal obrovský prínos pre spoločnosť. Vďaka svetlým, reflexnejším povrchom stien, chodníkov alebo ostení v cestných tuneloch by sa znížila spotreba energie v budovách a v prípade ciest, cestných zvodidiel či zvukových bariér z bieleho cementu by sa zvýšila aj bezpečnosť cestnej premávky," uzavrel Mackovič.