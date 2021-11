Výrobcovia cestovín sa obávajú nedostatku a cien tvrdej pšenice

Ilustračné foto Foto: TASR

Miláno 14. novembra (TASR) – Talianski výrobcovia cestovín sa obávajú výrazného nedostatku a vysokých cien tzv. tvrdej pšenice v nasledujúcich mesiacoch po tohtoročnom letnom cenovom šoku. Dochádzajú im totiž možnosti, ako nahradiť slabú úrodu v Kanade, ktorá patrí medzi popredných svetových exportérov tejto komodity.Odhaduje sa, že tohtoročné extrémne horúčavy a sucho v Kanade znížia tamojšiu produkciu o približne 3 milióny ton, čo bude takmer 50 % pod úrovňou roku 2020.Ceny tvrdej pšenice (durum) v Európe sa tak vyšplhali na 13-ročné maximá. To vyvolalo obavy z rastu cien potravín v čase, keď sa mnohé ekonomiky snažia zotaviť z pandémie ochorenia COVID-19.Index cien potravín Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo je na 10-ročnom maxime, pričom cena chleba stúpa tiež.Vzhľadom na to, že aj prognózy pre domácu, taliansku úrodu tvrdej pšenice, ktorá zvyčajne pokrýva väčšinu spotreby tamojších výrobcov cestovín, boli nedávno tiež znížené, sú producenti potravín v krajine obzvlášť citliví na výkyvy cien na širšom trhu pre špecializovanú odrodu pšenice.Niektorí talianski spracovatelia sa obávajú, že keď sa minie miestna úroda, budú musieť v nadchádzajúcich mesiacoch prerušiť výrobu, uviedla analytička Strategie Grains Severine Omnes-Maisonsová. "" skonštatovala.Pokles produkcie v Kanade prišiel v čase, keď sú svetové zásoby tvrdej pšenice na šesťročnom minime, čiastočne pre vytváranie zásob cestovín v domácnostiach počas pandémie.Očakávalo sa, že talianska úroda tvrdej pšenice tento rok prekoná úroveň z roku 2020, ale Európska komisia v októbri znížila svoj odhad na 3,7 milióna ton zo 4,3 milióna ton. Výrobcovia cestovín sa tak obávajú problémov s dostupnosťou tvrdej pšenice v prvej polovici roku 2022.Okrem toho, niektoré správy z Kanady naznačujú, že oficiálny odhad produkcie tvrdej pšenice môže byť v decembri opäť znížený.Kupujúci sa do určitej miery prispôsobili slabším dodávkam z Kanady, pričom Austrália sa v tejto sezóne stala druhým najväčším dodávateľom tvrdej pšenice do Európskej únie (EÚ).Podobne ako Kanada, aj Spojené štáty zaznamenajú tento rok pokles produkcie približne o polovicu pre podobne nepriaznivé počasie. A úrodu vo Francúzsku poškodil dážď, takže aj táto krajina obmedzila dodávky do Európy.To viedlo niektorých k obviňovaniu klimatických zmien zo slabej úrody tvrdej pšenice s vysokým obsahom bielkovín." povedal Alberto Cartasegna, generálny riaditeľ spoločnosti Miscusi, ktorá má v Taliansku tucet reštaurácií.Neočakáva sa však, že zvýšenie cien utlmí dopyt po cestovinách v bohatých európskych krajinách. A to aj napriek dvojcifernému percentuálnemu zvýšeniu cien niektorých výrobcov, ktoré čiastočne prenášajú na kupujúcich.Ale v rozvíjajúcich sa ekonomikách sa môžu vzorce správania spotrebiteľov viac zmeniť. Severoafrické domácnosti čelia približne 25-% zvýšeniu ceny chleba z tvrdej pšenice. To môže viesť k zmene dopytu a uprednostňovaní chleba z tzv. mäkkej pšenice.Medzinárodná rada pre obilniny predpokladá, že celosvetový dopyt po tvrdej pšenici v tejto sezóne dosiahne 19-ročné minimum. Napriek tomu predpovedá pokles zásob tvrdej pšenice na konci sezóny na 14-ročné minimum. To naznačuje napätú situáciu na trhu pred budúcoročnou úrodou, v dôsledku čoho môžu aj domácnosti v bohatých ekonomikách pocítiť nedostatok produktov z tvrdej pšenice.