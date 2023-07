Výrobcovia čipov v USA vyzvali vládu,aby neobmedzovala ich predaj Číne

Washington 17. júla (TASR) - Asociácia polovodičového priemyslu so sídlom v USA v pondelok vyzvala administratívu prezidenta Joea Bidena, aby nezavádzala ďalšie obmedzenia pri predaji čipov Číne. Generálni riaditelia najväčších amerických polovodičových firiem plánujú tento týždeň navštíviť Washington, aby predložili svoje názory na politiku Washingtonu v otázke Číny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bidenova administratíva zvažuje totiž aktualizáciu rozsiahleho súboru pravidiel zavedených vlani v októbri o vývoze čipov do Číny, ktoré môžu byť využité vo vojenských zariadeniach. Nové nariadenie môže pritom obmedziť aj niektoré americké investície v Číne.



Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že vedúci predstavitelia spoločností Intel a Qualcomm sa chcú stretnúť s v predstaviteľmi vlády, aby prediskutovali svoje názory na politiku v otázke Číny.



Toto vyhlásenie prichádza tiež po tom, ako Čína zaviedla obmedzenia na vývoz surovín, ako sú gálium a germánium, ktoré sa používajú pri výrobe čipov. Priemyselná skupina upozorňuje, že ďalšie sprísňovanie pravidiel zo strany USA zvyšuje riziko "narušenia dodávateľských reťazcov, čo spôsobí značnú neistotu na trhu a podnieti pokračujúcu eskaláciu odvetných opatrení zo strany Číny".



Priemyselná skupina chce, aby sa "administratíva zdržala ďalších obmedzení, kým vo väčšej miere nezaangažuje priemysel a odborníkov s cieľom posúdiť vplyv súčasných a potenciálnych obmedzení. Reštrikcie by mali byť "úzke a jasne definované, dôsledne uplatňované a plne koordinované so spojencami", dodala obchodná skupina.