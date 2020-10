Bratislava 25. októbra (TASR) – Poplatok za pripojenie k distribučnej elektrickej sieti (G-komponent) je už niekoľko rokov kontroverzným bodom slovenskej elektroenergetiky. Rozhodoval o ňom už aj Ústavný súd SR, ktorý dal za pravdu zeleným výrobcom a poplatok vyplácaný bez zmlúv označil za protiústavný. V minulom roku však tento poplatok vláda a parlament zlegalizovali prostredníctvom novely zákona o energetike a aj preto výrobcovia elektriny podali sťažnosť na Európsku komisiu. Informoval o tom hovorca Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Juraj Vedej.



Sťažnosť podali spolu SAPI, Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Veolia Energia Slovensko. Výrobcovia v nej upozorňujú na právny nesúlad G-komponentu v slovenskej legislatíve s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o vnútornom trhu s elektrinou. Slovenská legislatíva vo veci sieťových poplatkov mala byť pritom v súlade s týmto nariadením už od začiatku tohto roka, čo sa nestalo. Sťažovatelia upozornili aj na neférové zaobchádzanie, znevýhodnenie voči výrobcom z okolitých krajín, ktorí poplatok platiť nemusia, či spomaľovanie rozvoja OZE, čo je v priamom rozpore s klimatickými cieľmi EÚ.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR uviedlo, že je o oficiálnej sťažnosti informované. "Je však potrebné zdôrazniť, že sťažnosť subjektov zaslaná na Európsku komisiu (EK) sa týka vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Predmetná legislatíva nepatrí do kompetencie Ministerstva hospodárstva SR, ale do priamej kompetencie nezávislého úradu – ÚRSO," uviedla hovorkyňa ministerstva Katarína Matejková. Rezort hospodárstva však pripomenul, že nariadenie (EÚ) o vnútornom trhu s elektrinou je priamo uplatniteľné od januára 2020, bez potreby jeho transpozície do právneho poriadku SR.



Otázkou lepšieho nastavenia alebo úplného zrušenia G-komponentu by sa mal ÚRSO zaoberať v najbližších mesiacoch. Jeho predseda Andrej Juris vo štvrtok (22. 10.) v diskusii Reštart slovenskej energetiky, ktorú pripravila konferencia Energofórum, uviedol, že ÚRSO plánuje zásadný redizajn cenovej regulácie. V prvom kroku chce pripraviť malú novelizáciu cenových výnosov. Tá by mala byť hotová v prvej polovici budúceho roka.



Výrobcovia sa zhodli, že nesprávne zavedený poplatok nerobí problémy len existujúcim elektrárňam, ale predstavuje aj bariéru pre úspešnosť nových aukcií na obnoviteľné zdroje, na ktoré investori čakajú už takmer dva roky. "Nesprávna regulácia G-komponentu spôsobila vážne ekonomické škody výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a je aj jedným z dôvodov, prečo rozvoj OZE nebude schopný dosiahnuť žiadané tempo a už vôbec nie ciele, ktoré sme sa zaviazali splniť," varoval riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida si myslí, že bude zaujímavé sledovať, ako sa s touto sťažnosťou vyrovná EK a ako sa štát popasuje s nákladmi spojenými s prípadnou úpravou či zrušením G-komponentu. "Dobieha nás minulosť, a to nezvládnutá podpora výroby elektriny z OZE/KVET z rokov 2008 - 2010, čo štát pravdepodobne chcel ako tak zmierniť zavedením G-komponentu. Pochopiteľne, výrobcovia elektriny odmietajú túto platbu, keďže znižuje ich príjmy, respektíve zhoršuje ich pozíciu v silne konkurenčnom prostredí," ozrejmil Badida.