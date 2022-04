Výrobcovia energie chcú zvýšiť limit pripájania obnoviteľných zdrojov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a sedem ďalších najväčších sektorových organizácií zaslali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS) a Ministerstvu hospodárstva (MH) SR výzvu na prehodnotenie podmienok pre pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR. Ide o prvú iniciatívu, kde sa združili všetky sektory výroby a dodávky energie, uviedla v piatok SAPI.



"Bezprecedentné spojenie dodávateľov a výrobcov energie, ako aj teplárov a vodíkovej asociácie je jasným odkazom vláde, že slovenskú energetiku trápia rovnaké problémy. Výzva, pod ktorú sa podpísali najsilnejšie sektorové organizácie, je jasný odkaz pre kompetentných, aby začali aktívnejšie hľadať riešenia," komentuje spoluautor výzvy a riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Signatári upozornili, že limit na pripájanie variabilných obnoviteľných zdrojov energie vo výške 407 megawatt (MW) predstavuje len jednu tretinu z prírastku výkonu 1200 MW, ktorý sa má v SR vybudovať do roku 2030 podľa Integrovaného národného a klimatického plánu SR.



Na Slovensku platil do minulého roka stop stav na pripájanie nových OZE do siete. "Sme presvedčení, že po roku uvoľnenia 'stop stavu' je žiaduce prehodnotiť podmienky a zbilancovať dosiahnutý pokrok v budovaní nových kapacít," uviedli organizácie vo výzve. Pokiaľ je dôvodom na nezvyšujúcu sa kapacitu nedostatočná flexibilita sústavy, mali by MH a SEPS prijať potrebné opatrenia.



Organizácie zdôraznili, že o výstavbu veterných a fotovoltických elektrární, ako aj akumulačných zariadení je „obrovský záujem“. Asociácie vo výzve uviedli aj šesť návrhov na zmenu podmienok, ktoré by mali uľahčiť rozvoj slnečných a veterných elektrární, ale aj batériových úložísk a umožnia Slovensku splniť ciele v oblasti elektroenergetiky do roku 2030.