Výrobcovia instantných rezancov žiadajú Thajsko o zvýšenie cien

Bangkok 15. augusta (TASR) - Výrobcovia instantných rezancov požiadali v pondelok Thajsko, aby im umožnilo účtovať si viac za svoje výrobky a pokryť tak rastúce náklady. To by mohlo pripraviť pôdu pre prvé zvýšenie základných cien v krajine za 14 rokov.



Ceny instantných rezancov a iných základných potravín sa riadia podľa thajských zákonov. Piati výrobcovia rezancov, vrátane spoločností Mama, Wai Wai a japonskej Nisshin, požiadali ministerstvo obchodu o súhlas na zvýšenie cien svojich produktov zo 6 bahtov (0,16 eura) na 8 THB.



Niektorým spoločnostiam už predtým vláda zamietla žiadosti o zvýšenie cien.



Výrobcovia rezancov pripomenuli, že ceny ropy vyleteli nahor v dôsledku konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a prudko vzrástli aj ceny pšeničnej múky a palmového oleja.



Spoločnosť Wai Wai tvrdí, že niektoré z jej produktov sa predávajú so stratou, a že v prípade neudelenia súhlasu zníži predaj v Thajsku a prejde na zahraničné trhy, kde už ceny zvýšila.



Vláda v Bangkoku uviedla, že zváži návrhy od prípadu k prípadu a akékoľvek riešenie bude musieť byť výhodné ako pre výrobcov, tak aj pre spotrebiteľov.



(1 EUR = 36,393 THB)