Výrobcovia izolácií: Rast stavebníctva zakrýva krízu bývania
Bytová výstavba sa podľa asociácie spomaľuje najmä pre vysoké ceny vstupov.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Stavebná produkcia na Slovensku v roku 2025 výrazne rástla a potvrdila silu tohto sektora. Pozitívne čísla však kontrastujú s realitou na trhu bývania. Nízky počet nových bytov, vysoké náklady a odkladané developerské projekty signalizujú prehlbujúcu sa krízu dostupnosti bývania, ktorú samotný rast stavebníctva nedokáže vyriešiť, uviedla v komentári Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI).
„Ak by štát namiesto krátkodobých dotácií na plyn a teplo investoval do renovácií budov a aktivoval tak významnú časť súkromného kapitálu, z dlhodobého hľadiska by sa to oplatilo viac. Financie vybrané na daniach a odvodoch od firiem môžu prevýšiť efekt dobre nastavených stimulov na renováciu budov,“ konštatovala výkonná riaditeľka AVMI Marcela Kubů.
Výsledky stavebnej produkcie za minulý rok zverejnil v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Po očistení o infláciu produkcia odvetvia medziročne reálne vzrástla o 7 %, čo bol lepší výsledok ako v rokoch 2023 a 2024. Stavebníctvo ako odvetvie tak podľa asociácie zostáva jedným z pilierov ekonomiky, jeho výkon sa však len obmedzene premieta do ponuky nového bývania.
„Pozitívne výsledky stavebníctva sprevádza výrazné spomalenie bytovej výstavby. Za prvé tri štvrťroky 2025 bolo povolených iba približne 10.700 nových bytov, reálne sa začala výstavba len približne 11.500 bytov, čo predstavuje najnižšiu úroveň za poslednú dekádu,“ upozornila AVMI.
Bytová výstavba sa podľa asociácie spomaľuje najmä pre vysoké ceny vstupov. „Zdražujú stavebné materiály, pozemky aj samotné stavebné práce. Výrazným faktorom sú aj vysoké náklady na financovanie. Výsledkom je pomalá výstavba, zatiaľ čo ceny bývania naďalej rastú,“ zhodnotila AVMI. Developeri podľa nej odkladajú nové projekty pre vysoké stavebné náklady, drahé úvery a ekonomickú neistotu.
Dôležitú úlohu môžu podľa asociácie zohrávať renovácie a konverzie existujúcich budov, na ktoré by sa mala systematicky zamerať aj verejná politika. „Energetické renovácie budov, ako je zatepľovanie či výmena okien, znižujú náklady na bývanie, zvyšujú hodnotu nehnuteľností a kvalitu bývania a zároveň podporujú aj ekonomickú aktivitu v stavebníctve,“ doplnila AVMI.
