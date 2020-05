Výrobcovia obnoviteľných energií tlačia na zmenu legislatívy

Bratislava 26. mája (TASR) - Viac ako stovka výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) sa pokúša urýchliť zmenu legislatívy. Pre omeškanie platby do sociálnej a zdravotných poisťovní počas uplynulých šiestich rokov sa totiž dostali na zoznam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako firmy, ktoré pre porušenie zákona stratili nárok na štátnu podporu výroby elektrickej energie doplatkom. Firmy preto poslali predsedom poslaneckých klubov, parlamentných výborov a predsedovi parlamentu otvorený list so žiadosťou o pomoc.



"Obraciame sa na Vás s veľkou urgenciou vo veci protiprávneho rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý poškodzuje viac ako sto drobných podnikateľov a zamestnávateľov a postihuje ich za pohľadávky, ktoré vznikli pred rokmi a dávno boli vyplatené," uviedli firmy v liste. Zastavenie štátnej podpory je pre firmy likvidačné a podľa podnikateľov je ohrozených 1500 pracovných miest. "ÚRSO od svojich praktík nehodlá upustiť a jedinou záchranou pre poškodených výrobcov tak ostáva zmena legislatívy. Tá je pri súčasnom nastavení koalície nevyhnutná, no ak má naozaj výrobcom pomôcť, musí prísť veľmi rýchlo," napísali výrobcovia zelenej energie.



O zozname ÚRSO rokoval už aj Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Výbor bude podľa jeho predsedu Petra Kremského (OĽaNO) iniciovať novelizáciu zákona tak, aby títo výrobcovia energií mali zastavenú dotáciu iba v čase, keď sú dlžníkmi. Novelu by malo pripraviť ministerstvo hospodárstva a mohla by byť zaradená na júlové rokovanie parlamentu.



Hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Svrčeková potvrdila, že Ministerstvo hospodárstva SR na novele zákona spolupracuje s poslancami hospodárskeho výboru a v súčinnosti s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. "Cieľom novely nebude odpustenie sankcií za neplnenie povinností voči štátu, ale predovšetkým odstránenie neprimeranej tvrdosti zákona, zachovanie zamestnanosti, ako aj plnenie záväzkov voči EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie," spresnila Svrčeková.



Proti formuláciám v otvorenom liste sa však ohradilo ÚRSO. "O protiprávnom konaní úradu nemôže byť ani reči. Práve naopak. Ak by totiž úrad neoznámil stratu podpory pre 102 podnikateľov s podlžnosťami voči štátu, práve vtedy by sa dopúšťal protizákonného konania! Tak je jednoducho postavený zákon, ktorý si nevymyslel úrad, ale úrad sa ním musí riadiť," uviedol hovorca úradu Radoslav Igaz.



Podnikateľom sa nepáči tvrdosť zákona, keď za niekoľkodňové oneskorenie platby vo výške niekoľkých eur stratí výrobca nárok na štátnu podporu rádovo v desiatkach až stovkách tisíc eur, hoci si svoj dlhy dávno vyrovnal. Namietajú aj výklad zákona zo strany ÚRSO, ktorý začal kontrolovať záväzky podnikateľov voči štátu spätne až od roku 2014. ÚRSO sa však bráni tým, že mu kontrolu umožnil až 3. antibyrokratický balíček prijatý v roku 2019. Dovtedy sa úrad pri vydávaní rozhodnutí riadil čestnými vyhláseniami výrobcov.