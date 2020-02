Výrobcovia obrannej techniky veria v podporu domácich producentov

Bratislava 17. februára (TASR) - Sekcia výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) oceňuje, že sa rezort obrany vybral cestou podpory domácich výrobcov.



"Dlhodobý program obnovy ozbrojených síl do roku 2030 počíta s tým, že naša armáda bude spolupracovať s domácimi podnikmi a využívať pri vyzbrojovaní slovenské know-how. V časoch možných kybernetických útokov a z hľadiska lepšej operability je to prezieravé a racionálne riešenie. Veríme, že si túto stratégiu osvojí aj budúca vláda a bude v nej pokračovať," uviedol predseda SVOP SOPK Martin Dušanič.



Ako dodal, priestor na zapojenie sa domácich výrobcov vytvárajú napríklad dodávky amerických stíhačiek F16, inovovaných húfnic Zuzana II alebo munície.



SOPK dúfa, že sa pri armádnych projektoch budú dlhodobo presadzovať domáce zbrojárske podniky. Podporí sa tak diverzifikácia slovenského priemyslu v súčasnosti výrazne naviazaného na výrobu automobilov.



"Aj v spolupráci s fínskym partnerom sme dokázali, že vieme na trh priniesť kvalitné obrnené vozidlo. Naše firmy sú vysoko zdatné pri modernizácii bývalej sovietskej techniky. Spolupráca s domácim priemyslom je efektívnejšia nielen z hľadiska dodávok náhradných dielov, ale vytvára aj možnosť priameho kontaktu vojakov s vyrábanou technológiou v podnikoch. To je dôležité najmä z pohľadu kvalitného tréningu vojska," zdôraznil Dušanič.



Slovenskí výrobcovia obrannej techniky do budúcnosti očakávajú najmä úzku spoluprácu rezortov obrany a zahraničia. Slovenská zbrojárska produkcia má totiž aj značný exportný potenciál. Podľa Dušaniča očakávajú od diplomatov, že budú v predstihu informovať aj súkromnú sféru o vývoji medzinárodnej situácie a situácie na konkrétnych trhoch. V mnohých krajinách sa slovenskí zbrojári vedia aktívne presadiť nielen s bojovou, ale aj mierotvornou technikou. Skôr sa však presadia tí, ktorí majú príslušné informácie ako prví.