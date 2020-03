OZE chce budovať solárne elektrárne, pomoc očakáva od novej vlády

Bratislava 7. marca (TASR) – Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) od novej vlády očakávajú uvoľnenie obmedzení na výstavbu nových solárnych a veterných elektrární. Pripojovanie nových zdrojov OZE do elektrickej siete v súčasnosti obmedzuje Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS), podľa ktorej by prenosová sieť výrazné zvýšenie podielu OZE bez dodatočných úprav nezvládla.



"Naše očakávania sa týkajú predovšetkým potreby deregulácie sektoru obnoviteľnej energetiky," povedal riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba. Výrobcovia zelenej energie si od nového kabinetu tiež sľubujú dôslednú implementáciu zimného energetického balíčka EÚ do slovenskej legislatívy. "Viaceré právne predpisy tohto balíčka totiž obsahujú jasné ustanovenia, ktoré majú výrazným spôsobom posilniť postavenie OZE, a to vrátane odstránenia alebo zníženia bariér ich výstavby a pripájania a ďalej posilniť postavenie samospotrebiteľov, energetických komunít a ich nediskriminačného prístupu na trh," povedal Karaba.



SAPI by tiež ocenila, keby sa nová vláda zamerala na zásadnú reformu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vníma SAPI ako jeden z prvkov, ktorý "brzdí rozvoj obnoviteľných zdrojov energie". "Vzhľadom na súčasné praktiky monopolných prevádzkovateľov sústav vnímame ako kľúčové, aby sa zaviedla transparentnosť do cenových konaní medzi týmito subjektmi a ÚRSO," dodal Karaba.