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Výrobcovia piva budú môcť vytvárať nové typy výrobkov
Budú môcť prispôsobiť svoju výrobu požiadavkám trhu za predpokladu dodržiavania kvalitatívnych hygienických požiadaviek.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Výrobcovia piva budú môcť vytvárať nové typy výrobkov a prispôsobiť svoju výrobu požiadavkám trhu za predpokladu dodržiavania kvalitatívnych hygienických požiadaviek. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o požiadavkách na nápoje predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Vyhláška by mala byť účinná od 1. januára 2027.
„Návrh vyhlášky sa predkladá z dôvodu potreby úpravy požiadaviek na pivo a bol vypracovaný na podnet praxe vzhľadom k vývoju trhu a preferenciám spotrebiteľov. Úprava v návrhu vyhlášky reflektuje na potrebu zadefinovania nových typov nápojov z piva alebo obsahujúcich pivo, nových zložiek a nových postupov pre výrobu týchto nápojov,“ spresnil agrorezort.
Vypustením slova „pivovarských“ sa podľa návrhu vyhlášky výrobcom piva rozširujú možnosti na využívanie aj iných druhov kvasiniek, čo prináša nové druhy pív a nápojov vyrobených z piva. „Upravuje sa definícia charakteristiky základných zmyslových požiadaviek na pivo,“ priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Do základných surovín na výrobu piva sa podľa MPRV dopĺňajú kvasinky ako základná zložka, ktorá je pre výrobu piva nevyhnutná. V doterajšej úprave táto zložka absentovala. Zámerné pridávanie kvasiniek počas procesu výroby piva je bežnou praxou.
„Dopĺňajú sa cukornaté látky a upravujú sa škrobnaté látky, ktoré môžu byť čiastočnou náhradou základnej zložky piva - sladu z celkového extraktu pôvodnej mladiny. Úprava náhrad sladu pri výrobe piva reflektuje na požiadavky praxe, a to vzhľadom k novým spôsobom výroby piva za použitia rôznych náhrad sladu. Tieto pomocné látky napomáhajú pri procese kvasenia a ovplyvňujú tým fyzikálne vlastnosti výsledného piva,“ upozornil agrorezort.
Upravujú sa podľa MPRV možné náhrady chmeľu a chmeľových výrobkov, ktoré je možné používať pri výrobe piva. Doterajšia úprava umožňovala použitie len sušených hlávok chmeľu obyčajného, čo ale v súčasnosti nepostačuje vzhľadom na nové technológie a spôsoby výroby piva, v ktorých sa využívajú okrem sušeného chmeľu aj rôzne výrobky z chmeľu, ktoré sú v istých ohľadoch výhodnejšie pre použitie, či už preto, že ide napríklad o koncentráty alebo extrakty, prípadne stabilizované výrobky napríklad s dlhšou dobou skladovania.
„Upravuje sa označovanie obsahu alkoholu v pive. Zároveň sa dopĺňa odkaz na legislatívu Európskej únie, ktorá upravuje poskytovanie informácií spotrebiteľom, a teda aj informácií o obsahu alkoholu v pive alebo o najvyššie prípustnom množstve alkoholu v nealkoholickom pive,“ zdôraznilo ministerstvo pôdohospodárstva.
MPRV dodalo, že sa dopĺňa nový odsek, ktorým sa ustanovuje označovanie miešaných nápojov vyrobených z piva alebo nealkoholického piva (radler) aj s príslušnými prívlastkami pre označenie. Označenie „radler“ sa od svojho uvedenia na trh stalo pre spotrebiteľa špecifickým názvom nápoja s týmto zložením. Cieľom je podľa MPRV zadefinovať ho jasne nielen v daňovej, ale aj potravinovej legislatíve.
„Návrh vyhlášky sa predkladá z dôvodu potreby úpravy požiadaviek na pivo a bol vypracovaný na podnet praxe vzhľadom k vývoju trhu a preferenciám spotrebiteľov. Úprava v návrhu vyhlášky reflektuje na potrebu zadefinovania nových typov nápojov z piva alebo obsahujúcich pivo, nových zložiek a nových postupov pre výrobu týchto nápojov,“ spresnil agrorezort.
Vypustením slova „pivovarských“ sa podľa návrhu vyhlášky výrobcom piva rozširujú možnosti na využívanie aj iných druhov kvasiniek, čo prináša nové druhy pív a nápojov vyrobených z piva. „Upravuje sa definícia charakteristiky základných zmyslových požiadaviek na pivo,“ priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Do základných surovín na výrobu piva sa podľa MPRV dopĺňajú kvasinky ako základná zložka, ktorá je pre výrobu piva nevyhnutná. V doterajšej úprave táto zložka absentovala. Zámerné pridávanie kvasiniek počas procesu výroby piva je bežnou praxou.
„Dopĺňajú sa cukornaté látky a upravujú sa škrobnaté látky, ktoré môžu byť čiastočnou náhradou základnej zložky piva - sladu z celkového extraktu pôvodnej mladiny. Úprava náhrad sladu pri výrobe piva reflektuje na požiadavky praxe, a to vzhľadom k novým spôsobom výroby piva za použitia rôznych náhrad sladu. Tieto pomocné látky napomáhajú pri procese kvasenia a ovplyvňujú tým fyzikálne vlastnosti výsledného piva,“ upozornil agrorezort.
Upravujú sa podľa MPRV možné náhrady chmeľu a chmeľových výrobkov, ktoré je možné používať pri výrobe piva. Doterajšia úprava umožňovala použitie len sušených hlávok chmeľu obyčajného, čo ale v súčasnosti nepostačuje vzhľadom na nové technológie a spôsoby výroby piva, v ktorých sa využívajú okrem sušeného chmeľu aj rôzne výrobky z chmeľu, ktoré sú v istých ohľadoch výhodnejšie pre použitie, či už preto, že ide napríklad o koncentráty alebo extrakty, prípadne stabilizované výrobky napríklad s dlhšou dobou skladovania.
„Upravuje sa označovanie obsahu alkoholu v pive. Zároveň sa dopĺňa odkaz na legislatívu Európskej únie, ktorá upravuje poskytovanie informácií spotrebiteľom, a teda aj informácií o obsahu alkoholu v pive alebo o najvyššie prípustnom množstve alkoholu v nealkoholickom pive,“ zdôraznilo ministerstvo pôdohospodárstva.
MPRV dodalo, že sa dopĺňa nový odsek, ktorým sa ustanovuje označovanie miešaných nápojov vyrobených z piva alebo nealkoholického piva (radler) aj s príslušnými prívlastkami pre označenie. Označenie „radler“ sa od svojho uvedenia na trh stalo pre spotrebiteľa špecifickým názvom nápoja s týmto zložením. Cieľom je podľa MPRV zadefinovať ho jasne nielen v daňovej, ale aj potravinovej legislatíve.