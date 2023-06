Výrobcovia potravín vo Francúzsku znížia od júla ceny produktov

Paríž 9. júna (TASR) - Poprední výrobcovia potravín vo Francúzsku sa zaviazali, že od budúceho mesiaca znížia ceny stoviek produktov. Uviedol to v piatok minister financií Bruno Le Maire, ktorý pohrozil finančnými sankciami, ak sľub nedodržia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ceny, ktoré spotrebitelia platia vo francúzskych supermarketoch, dosiahli v uplynulých mesiacoch rekordné úrovne, hoci ceny vstupných surovín už klesajú.



Le Maire už predtým pohrozil, že získa späť to, čo označil za "nespravodlivé" zisky potravinárskych spoločností. A to zavedením špeciálnych daní, ak výrobcovia neprenesú klesajúce ceny surovín na spotrebiteľov, ktorí zápasia aj s vysokými účtami za energie.



"Hneď v júli pôjdu ceny niektorých produktov dole," povedal Le Maire po stretnutí so zástupcami potravinárskeho priemyslu. "Budú kontroly a budú sankcie pre tých, ktorí nedodržia pravidlá," vyhlásil a menoval pritom cestoviny, hydinu a rastlinný olej ako niektoré z produktov, ktorých ceny sa znížia.



Vysoké ceny potravín sú problémom mnohých európskych vlád, Francúzsko však najagresívnejšie presadzuje znižovanie ich cien.



Le Maire poznamenal, že približne 75 potravinárskych spoločností vyrába 80 % z toho, čo Francúzi konzumujú. "Pri určitom počte produktov, ktorých veľkoobchodné ceny klesli, budú musieť klesnúť aj maloobchodné ceny, o 2, 3, 5, možno aj o 10 %," povedal s tým, že bude mať zoznam príslušných produktov na budúci týždeň.



Spoločnosť Unilever, výrobca majonézy Hellmann's a polievky Knorr, uviedla, že je jednou zo 75 spoločností, ktoré by mali na budúci mesiac znížiť ceny. "Potvrdzujeme našu účasť na prebiehajúcich diskusiách s ministerstvom hospodárstva a všetkými zainteresovanými stranami vrátane maloobchodníkov s cieľom identifikovať najlepšie opatrenia, ktoré by slúžili kúpnej sile Francúzov v kontexte vysokej inflácie," povedal pre agentúru Reuters hovorca Unileveru.



Nestlé, Danone, Kraft Heinz a Pepsico sa zatiaľ nevyjadrili.



Miera inflácie vo Francúzsku v máji klesla na 5,1 %, na najnižšiu úroveň za jeden rok. Ceny potravín však minulý mesiac vzrástli o 14 % po rekordnom náraste takmer o 16 % v marci.



Potravinárske spoločnosti a veľkí maloobchodníci sa totiž v marci dohodli na priemernom zvýšení cien potravín o 10 %, čím reagovali na prudký nárast miezd a vstupných cien v predchádzajúcom roku. To však zasiahlo domácnosti, pričom ich výdavky na potraviny, po úprave o infláciu, klesli na najnižšiu úroveň od marca 2009, podľa štatistického úradu INSEE.



Potravinársky priemysel medzitým zaznamenal nárast ziskov, čo do značnej miery vykompenzovalo prudký pokles jeho príjmov počas pandémie, povedal Le Maire. Prevádzkové zisky v odvetví sa v 1. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšili o 15 %, podľa INSEE.