Výrobcovia škótskej whisky sa obávajú sporu USA a EÚ

Spojené štáty pohrozili dovoznými clami na ďalšie produkty z EÚ v hodnote približne 4 miliardy USD .

Londýn 2. júla (TASR) - Združenie producentov škótskej whisky (SWA) vyzvalo v utorok Spojené štáty a Európsku úniu (EÚ), aby čo najskôr ukončili obchodný spor a neohrozovali ekonomiku na jednej aj druhej strane. Združenie tak zareagovalo na informácie z Washingtonu, že USA by mohli zaviesť dovozné clá na ďalšie výrobky z EÚ. K dotknutým produktom by mala patriť aj škótska whisky.



Spojené štáty pohrozili dovoznými clami na ďalšie produkty z EÚ v hodnote približne 4 miliardy USD (3,54 miliardy eur) s cieľom zvýšiť tlak na Brusel za jeho dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus. Na spor ekonomických veľmocí tak môžu doplatiť výrobcovia potravín a nápojov, okrem producentov škótskej whisky aj viacerí producenti syrov, cestovín či olív.



"Škótska whisky sa do Spojených štátov vyváža bez cla už 20 rokov a je pre nás obrovským sklamaním, že bola zatiahnutá do tohto sporu," povedal hovorca SWA. Ako dodal, výrobcovia škótskej whisky dlhodobo odmietajú politiku dovozných ciel, ktorá škodí ekonomikám na jednej aj druhej strane Atlantiku. SWA preto vyzýva britskú vládu, celú Európsku úniu a Spojené štáty, aby túto situáciu urýchlene riešili, dodal hovorca združenia.



Británia vyviezla v roku 2018 whisky v hodnote 4,7 miliardy libier (5,25 miliardy eur), pričom USA sú pre tento artikel najväčším exportným trhom. Whisky je aj celkovo najúspešnejším britským exportným artiklom spomedzi potravín a nápojov. Na ďalších miestach sa umiestnili losos, čokoláda a syry.