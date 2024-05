Výrobcovia v Južnej Kórei musia upozorniť na shrinkfláciu

Soul 5. mája (TASR) - Výrobcovia potravín aj dodávatelia budú musieť zákazníkov upozorniť, ak objem svojich výrobkov zmenšili, cena však adekvátne nadol nešla. Upozornil na to koncom tohto týždňa juhokórejský protimonopolný úrad, ktorý zároveň varoval, že v prípade nedodržania nového nariadenia budú firmám hroziť pokuty v prepočte od zhruba 3400 do takmer 6850 eur. Informovala o tom agentúra Reuters.



Juhokórejská Komisia pre spravodlivý obchod v piatok (3. 5.) oznámila, že aktivity niektorých firiem, keď objem výrobku zmenšia, cenu však ponechajú nezmenenú, považuje za neférové a bude ich trestať. Väčšina výrobcov potravín, ako aj firiem vyrábajúcich spotrebný tovar ako šampóny, čistiace výrobky či toaletný papier, bude musieť počas troch mesiacov upozorňovať zákazníkov, že veľkosť ich výrobkov sa oproti pôvodnej zmenšila, cena však nie.



Pravidlo vstúpi do platnosti od augusta po trojmesačnej odkladnej lehote na prípravu. Firmám, ktoré nariadenie dodržiavať nebudú, hrozí pokuta za prvý prehrešok 5 miliónov wonov (3424 eur) a za druhý už 10 miliónov wonov.



Takzvanú shrinkfláciu riešia vlády v mnohých krajinách sveta, keďže zmenu objemu alebo gramáže tovaru oproti zmene ceny zákazník tak rýchlo nepostrehne. Koncom apríla sa tento problém rozhodla riešiť aj francúzska vláda. Stanovila, že od júla budú musieť maloobchodníci dva mesiace upozorňovať pri potravinách a iných produktoch bežnej spotreby, ako sú napríklad pracie prášky, na to, že ich hmotnosť alebo objem sa zmenšili, cena sa však adekvátne neznížila.



(1 EUR = 1460,24 KRW)