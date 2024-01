Výrobcovia z Liptova sa môžu uchádzať o regionálnu značku kvality

Liptovský Mikuláš 12. januára (TASR) - Producenti výrobkov z Liptova sa do konca januára môžu uchádzať o regionálnu značku kvality. TASR o tom v piatok informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Pozývame remeselníkov, producentov, potravinárov, poľnohospodárov z nášho regiónu, aby rozšírili rodinu produktov Liptova. Ponúkame im najmä marketingovú pomoc, ktorú si ako drobní výrobcovia často nevedia samostatne zabezpečiť. My už máme systém aj zdroje na to, aby sme im pomohli v propagácii," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková s tým, že kvalitu prihlásených produktov preveria odborníci.



Aktuálne sú súčasťou značky 13 výrobcovia s takmer stovkou produktov. Patria k nim ľudové kroje, medy, medovníky, syry aj syrové nite, maslo, mlieko, bylinkové čaje, nealkoholické pivá či Liptovské droby, ktoré majú chránené zemepisné označenie pôvodu.



K produktom Liptova sa dá dostať cez regionálne pulty v informačných centrách v Liptovskom Mikuláši aj Liptovskom Jáne.