Výrobcu lietadiel Aircraft Industries ohrozuje stávka na Rusko

Praha 7. marca (TASR) - Na vpád ruských vojsk na Ukrajinu a na sankcie z toho plynúce môže najnovšie tvrdo doplatiť český výrobca lietadiel Aircraft Industries, následník Letu Kunovice. Najväčší český výrobca civilnej leteckej techniky s viac než 80-ročnou tradíciou, ktorý zamestnáva takmer tisícku zamestnancov vrátane Rusov a Ukrajincov, dlhodobo stavil na ruský trh. Export dvojmotorových turbovrtuľových lietadiel L-410 však najnovšie ohrozujú stupňujúce sa sankcie namierené proti Rusku. Informuje o tom server e15.cz.



Situáciu firme komplikuje aj fakt, že od roku 2013 podnik patrí jednému z najbohatších Rusov Iskanderovi Machmudovovi, ktorý je napojený na Kremeľ a už dávno figuruje na čiernej listine amerického ministerstva financií. Západné sankcie sú zamerané predovšetkým na oligarchov, čo iba umocňuje neistú budúcnosť firmy, na ktorú je naviazaný veľký počet českých dodávateľov.



Výrobca vo vyhlásení pre médiá uviedol, že ruský pôvod vlastníka pre firmu mnohé veci zmení: "Sami však nevieme, aké dôsledky to bude mať," informovala firma. Zároveň dodala, že "chce ubezpečiť spoločnosť, že stojí na strane demokracie a mieru bez ohľadu na národnosť majiteľa".



Na sankčných zoznamoch je uvedená kompletná letecká technika bez ohľadu na to, či je vojenská alebo nie, upozornil prezident českej Asociácie leteckých a kozmických výrobcov Josef Kašpar. "Sankcie budú mať zásadný dosah nielen na túto firmu. Dodávateľské firmy však nezávisia tak výrazne od Ruska ako Aircraft, sú zapojené do programov Airbusu či Boeingu," povedal Kašpar denníku E15. Riešením by podľa neho mohlo byť posilnenie vplyvu českého štátu na chod firiem.



Prekážok v obchodovaní vzniká v súčasnosti omnoho viac, varoval zasa analytik spoločnosti Natland Petr Bartoň. Jednou z nich je napríklad (ne)možnosť platenia za exportované lietadlá odberateľmi v Rusku. "Jedna vec je dostať lietadlo do Ruska a iná dostať protihodnotu. Rusko je odstavované od platobných kanálov, ako je SWIFT. A bude radikálne šetriť svoje devízy, aby zabránilo poklesu rubľa. Takže bude veľmi ťažké zohnať doláre či eurá. Ak v Kunoviciach nebudú chcieť prijímať ruble, tak asi nevymyslia veľa spôsobov, ako si nechať za lietadlá zaplatiť," predpokladá Bartoň. Aj keď sa SWIFT dá obísť, alternatívne transakcie sú drahšie, komplikovanejšie a menej bezpečné, dodal.



Vlády Veľkej Británie či Spojených štátov išli ešte ďalej nad rámec sankcií voči biznisu a zmrazili aj súkromný majetok vybraných oligarchov. Takýto krok je však zo strany českej vlády podľa Bartoňa nepravdepodobný.



Lietadiel L-410 dodal výrobca doteraz do celého sveta viac než 1200. Vlani predal 11 strojov, tento rok plánoval dodať o dva viac.