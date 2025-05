Výrobky HARMONY patria u spotrebiteľov k tým najviac obľúbeným

Bratislava 28. mája (OTS) - Práve hygienickému papieru Harmony 4=8 Compact Roll udelili spotrebitelia prestížny titul “Najobľúbenejšia novinka na Slovensku”. Toto ocenenie je udeľované na základe hlasovania 2 000 respondentov, ktorí vyberajú najlepšie nové produkty uvedené na trh za posledný rok.



“Harmony 4=8 Compact Roll prináša dvojnásobnú hodnotu – balenie so 4 rolkami obsahuje rovnaké množstvo papiera ako 8 bežných roliek. Vďaka kompaktnejšiemu baleniu je produkt ľahší na prenášanie a zároveň spotrebitelia nemusia tak často vymieňať prázdne rolky v držiaku. Doprava kompaktného výrobku je tiež efektívnejšia a tak menej zaťažuje životné prostredie,” hovorí marketingová manažérka SHP GROUP Katarína Tokárová.



Značka Harmony dlhodobo prináša inovácie, ktoré neustále zvyšujú komfort zákazníkov, a tým jej produkty získavajú popularitu a úspech na trhu.



Čo je to „Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka“

Ide o marketingový program, ktorý už 14 rokov sleduje, oceňuje a podporuje nové a inovatívne produkty alebo produktové rady uvádzané na slovenský trh rýchloobrátkového tovaru. Do programu sa môžu zapojiť výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru (okrem tabakových výrobkov), výživových doplnkov a voľnopredajných produktov, ktorí od januára 2024 uviedli na slovenský trh nový alebo inovatívny produkt či produktovú radu. Inovácie môžu byť produktového alebo marketingového charakteru. Do programu sa zapájajú veľké medzinárodné spoločnosti aj menší lokálni výrobcovia. Ocenené produkty sú vyhlásené na základe výskumu realizovaného agentúrou NIQ Slovensko na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.



Ako sa môžu spotrebitelia zapojiť

Každý spotrebiteľ sa môže zapojiť do programu prostredníctvom súťaží organizovaných usporiadateľom programu v spolupráci s partnermi. V rámci týchto súťaží môžu účastníci vyhrať balíčky s nominovanými produktmi. Víťazom každej súťaže sa stáva jeden produkt, ktorý je medzi používateľmi a čitateľmi daného médiá označený ako „Najobľúbenejšia novinka“.



Ocenenie pre Harmony je jasným dôkazom, že slovenskí spotrebitelia ocenia praktické riešenia, kvalitu a inovácie, ktoré im zjednodušujú každodenný život.



Podobný produkt PaloMax získal prestížne ocenenie Produkt roka aj v Slovinskej a Chorvátskej republike.



Produktová rada HARMONY patrí do portfólia spoločnosti SHP GROUP. Tá je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania a športu.