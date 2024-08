Výrobná aktivita v USA klesla v júli na najnižšiu úroveň za 8 mesiacov

Washington 1. augusta (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore USA zrýchlila v júli tempo poklesu, pričom zaznamenala najhorší výsledok za osem mesiacov. Vývoj v sektore výrazne ovplyvnili nové objednávky aj produkcia, keď v obidvoch prípadoch bolo zaznamenané prudké zrýchlenie poklesu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



ISM uviedol, že index nákupných manažérov (PMI) pre americký výrobný sektor dosiahol v júli 46,8 bodu oproti 48,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To predstavuje výrazné zrýchlenie poklesu aktivity, keďže rast od poklesu predstavuje hranica 50 bodov.



Údaj zaostal aj za očakávaniami ekonómov. Tí počítali so spomalením poklesu aktivity v sektore a s indexom na úrovni 48,8 bodu. Výsledky zároveň znamenajú najvýraznejší pokles aktivity v americkom výrobnom sektore, ktorý sa na celkovom výkone ekonomiky podieľa zhruba 10 %, od novembra minulého roka. V ňom index dosiahol 46,6 bodu.



Aktivita v sektore tak zaznamenala pokles už v 20 z celkovo 21 posledných mesiacov. Výnimkou bol marec, keď sa index dostal na 50,3 bodu.



Čo sa týka vývoja v júli, aktivitu vo výrobnom sektore ovplyvnilo zrýchlenie poklesu nových objednávok, na čo prudším poklesom reagovala produkcia. Čiastkový index nových objednávok dosiahol v júli 47,4 bodu oproti júnovej hodnote 49,3 bodu a čiastkový index produkcie sa prepadol zo 48,5 bodu na 45,9 bodu.