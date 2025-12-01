< sekcia Ekonomika
Výrobná hala v D. Kubíne prinesie 80 nových pracovných miest
Nová hala je pokračovaním rozvoja spoločnosti v regióne, ktorá zároveň zvažuje aj jej ďalší rozvoj.
Autor TASR
Dolný Kubín 1. decembra (TASR) - V Dolnom Kubíne prinesie nová výrobná hala v mestskej časti Mokraď 80 nových pracovných miest. Dánska spoločnosť Sanovo Technology Nikro, ktorá vyrába technologické zariadenia pre potravinársky sektor, už na Orave pôsobí dlhšie a zamestnáva približne 200 ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovali predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová a primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Nová hala je pokračovaním rozvoja spoločnosti v regióne, ktorá zároveň zvažuje aj jej ďalší rozvoj. „Jednou z hlavných oblastí sú technológie na spracúvanie vajíčok, ktoré putujú z Dolného Kubína do celého sveta. Ročne ich dokážu spracovať až dve miliardy kusov,“ spresnil Prílepok.
Firma plánuje v budúcnosti vytvárať pracovné príležitosti aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, čo podľa primátora predstavuje dôležitý krok k inkluzívnemu zamestnávaniu. „Mesto Dolný Kubín víta každého investora, ktorý chce a investuje na jeho území alebo v jeho okolí. Prináša to novú pracovnú silu, kvalitnejšie podmienky a taktiež to prináša nové hodnoty do regiónu. Každá investícia zvyšuje zamestnanosť, čo je obzvlášť v dnešnej dobe veľmi dôležité,“ doplnil viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.
Predsedníčka ŽSK zároveň dodala, že kraj sa dlhodobo usiluje o to, aby bol región zaujímavým miestom pre investorov - podporou inovácií, moderných technológií a kvalitného duálneho vzdelávania.
