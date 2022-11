Výrobná linka autobatérií pre InoBat už z Číny smeruje na Slovensko

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská spoločnosť InoBat už onedlho prevezme výrobnú linku od svojho čínskeho partnera Wuxi Lead. Linka s kapacitou 45 megawatthodín batérií do elektromobilov ročne je dokončená, nachystaná na expedíciu a do výskumno-vývojového centra vo Voderadoch by mala doraziť v prvom štvrťroku budúceho roka, informovala v pondelok spoločnosť InoBat.



"V úvodnom kvartáli budúceho roka linka začne aj vyrábať batériové články pre konkrétnych zákazníkov, pričom sme stihli otestovať a vyrobiť ich 4. generáciu," priblížil výkonný riaditeľ InoBat Pavol Krokoš.



Spoločnosť sa posunula aj vo výrobe batérií. Vlani otestovala prvý rad nových batérií a aktuálne vyvinula už aj 4. generáciu batérií. Prvé prototypy boli otestované a doručené aj prvému zákazníkovi v Nemecku. Momentálne firma vyrába batérie u externého zmluvného partnera, pričom po inštalácii výrobnej linky sa ich výroba presunie priamo do Voderadov.