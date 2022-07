Výrobná produkcia v Spojenom kráľovstve sa spomaľuje

Londýn 25. júla (TASR) - Rast produkcie v britskom výrobnom sektore aj nových objednávok sa za tri mesiace do júla spomalil. A objavili sa tiež náznaky, že aj cenové tlaky sa zmierňujú. Ukázal to v pondelok prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI) a spoločnosti Accenture.



Podľa prieskumu tzv. produkčné saldo CBI kleslo do júla na 6 % z aprílových 19 %, čo je jeho najnižšia úroveň od troch mesiacov do apríla 2021, ale stále je nad dlhodobým priemerom 2 %.



Výrobný sektor bol v uplynulých mesiacoch "jasným bodom" v ekonomike, ale produkcia a objednávky sa zmiernili v dôsledku pokračujúcich tlakov na náklady, problémov s dodávkami a všeobecného oslabenia ekonomických podmienok v Spojenom kráľovstve aj vo svete, uviedla zástupkyňa hlavnej ekonómky CBI Anna Leachová.



Saldo priemyselných objednávok CBI kleslo na 8 z 18 %, čo je najmenej od októbra. A inflačné očakávania, kľúčový ukazovateľ pre centrálnu banku BoE, sa prudko znížili na 48 % z aprílového rekordu 71 %.



Kombinácia stagnujúceho dopytu a spomalenia rastu cien vo výrobnom sektore tak podporuje odhady, že BoE na svojich dvoch zasadnutiach v 3. štvrťroku zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov a nie 50 bodov, domnievajú sa ekonómovia.