Výrobné ceny agroproducentov boli v októbri medziročne vyššie o 3,1 %
V živočíšnej výrobe zotrval dvojciferný rast cien, v desiatom mesiaci na úrovni 11,2 %.
Bratislava 26. novembra (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov v októbri rástli najpomalšie od začiatku roka, medziročne boli vyššie o 3,1 %. Výrobné ceny rastlinnej produkcie prvýkrát v aktuálnom roku medziročne poklesli, a to o 0,1 %. V živočíšnej výrobe zotrval dvojciferný rast cien, v desiatom mesiaci na úrovni 11,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre rastlinnej výroby ceny obilnín boli prvýkrát v tomto roku nižšie ako pred rokom (-2,3 %). Súčasne sa prehĺbil medziročný pokles výrobných cien zemiakov (-18,8 %) aj strukovín (-9,7 %). Pod úroveň 4 % spomalil medziročný rast cien olejnatých semien a plodov i čerstvej zeleniny. K dvojcifernému rastu sa vrátili ceny ovocia a orechov (16,5 %).
Zo živočíšnych produktov sa zmiernil rast výrobných cien slepačích konzumných vajec (25,6 %), ako aj surového kravského mlieka (15,9 %). Zdynamizoval sa rast výrobných cien hovädziny, jatočný dobytok vrátane teliat (21,1 %). Lacnejšie ako pred rokom zostali ceny ošípaných-jatočných (-10,1 %).
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli v súhrne za prvých desať mesiacov o 6,5 %.
