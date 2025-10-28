< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny agroproducentov boli v septembri medziročne vyššie
V rámci rastlinnej výroby zostali ceny obilnín na úrovni minulého roka, ceny olejnatých semien a plodov vzrástli (+6,5 %).
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov boli v septembri medziročne vyššie o 5,4 %. Bola to druhá najnižšia hodnota rastu výrobných cien poľnohospodárov od začiatku roka. Najmiernejším tempom v tomto roku, o 2 %, vzrástli ceny v rastlinnej produkcii. V živočíšnej výrobe zotrval dynamickejší rast cien, aktuálne v deviatom mesiaci na úrovni 12,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci rastlinnej výroby zostali ceny obilnín na úrovni minulého roka, ceny olejnatých semien a plodov vzrástli (+6,5 %). Po desiatich mesiacoch poklesov začali ceny rásť aj pri čerstvej zelenine, v septembri jej výrobné ceny boli o 6,9 % vyššie ako pred rokom. Spomalenie rastu cien zaznamenali ovocie a orechy (+1,4 %). Nižšie ceny v medziročnom porovnaní evidovali naďalej zemiaky (-11,5 %) a strukoviny (-1,4 %).
Zo živočíšnych produktov evidovali naďalej dynamické rasty výrobné ceny slepačích konzumných vajec (+29,7 %), ako aj surového kravského mlieka (+17 %). Zdynamizoval sa rast výrobných cien hovädziny, jatočný dobytok vrátane teliat mal medziročne vyššie ceny o 18,8 %. Ošípané (jatočné) zostali lacnejšie ako pred rokom, a to o 8,7 %. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli v súhrne za prvých deväť mesiacov o 7,1 %.
V rámci rastlinnej výroby zostali ceny obilnín na úrovni minulého roka, ceny olejnatých semien a plodov vzrástli (+6,5 %). Po desiatich mesiacoch poklesov začali ceny rásť aj pri čerstvej zelenine, v septembri jej výrobné ceny boli o 6,9 % vyššie ako pred rokom. Spomalenie rastu cien zaznamenali ovocie a orechy (+1,4 %). Nižšie ceny v medziročnom porovnaní evidovali naďalej zemiaky (-11,5 %) a strukoviny (-1,4 %).
Zo živočíšnych produktov evidovali naďalej dynamické rasty výrobné ceny slepačích konzumných vajec (+29,7 %), ako aj surového kravského mlieka (+17 %). Zdynamizoval sa rast výrobných cien hovädziny, jatočný dobytok vrátane teliat mal medziročne vyššie ceny o 18,8 %. Ošípané (jatočné) zostali lacnejšie ako pred rokom, a to o 8,7 %. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli v súhrne za prvých deväť mesiacov o 7,1 %.