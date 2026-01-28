< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny agrovýrobkov v decembri 2025 medziročne vzrástli o 0,6 %
V rastlinnej výrobe sa najvýraznejšie znížili ceny strukovín a zemiakov, tieto komodity zaznamenali dvojciferný pokles. Pokles cien do 5 % zaznamenali obilniny, zelenina a olejnaté semená a plody.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v decembri 2025 medziročne vzrástli o 0,6 %, ovplyvnili to vyššie ceny živočíšnych výrobkov o 4,2 %. Ceny rastlinných výrobkov klesli o 1,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V živočíšnej výrobe sa zvýšili ceny hlavne pri jatočnom hovädzom dobytku vrátane teliat o 18,9 % a tiež pri mlieku o 5,4 %. Ceny konzumných slepačích vajec vzrástli o 4,2 %, bolo to najnižšie tempo rastu za posledných 14 mesiacov.
V rastlinnej výrobe sa najvýraznejšie znížili ceny strukovín a zemiakov, tieto komodity zaznamenali dvojciferný pokles. Pokles cien do 5 % zaznamenali obilniny, zelenina a olejnaté semená a plody.
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli medziročne v súhrne za rok 2025 o 5,2 %, výraznejšie pri živočíšnych výrobkoch o 8,5 %, pri rastlinných výrobkoch o 2,9 %.
Najviac sa zvýšili ceny konzumných slepačích vajec o vyše 20 %, kým v roku 2024 boli ceny nižšie o 10 %. Dvojciferným tempom rástli aj ceny mlieka a jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat. V rastlinnej výrobe sa zvýšili najmä ceny obilnín o 3,4 % a rastlín používaných na výrobu cukru, medziročne o 6,5 %.
