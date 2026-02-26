< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny agrovýrobkov v januári 2026 medziročne klesli o 2,4 %
Dvojciferný pokles cien evidovali zemiaky, rastliny používané na výrobu cukru, strukoviny a zelenina. Výrobné ceny obilnín klesli o 6 %.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v úvode roka 2026 medziročne klesli o 2,4 %. Ovplyvnil to najmä dynamickejší pokles cien rastlinných výrobkov o 7,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Dvojciferný pokles cien evidovali zemiaky, rastliny používané na výrobu cukru, strukoviny a zelenina. Výrobné ceny obilnín klesli o 6 %. Ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 2,3 %, ale bol to najpomalší rast za posledných 15 mesiacov.
Zvýšili sa ceny o viac ako 15 % pri jatočnom hovädzom dobytku vrátane teliat, konzumných slepačích vajciach a živých rybách. Naopak, po takmer jeden a pol roku klesla cena surového kravského mlieka o 0,9 % a nižšie ceny zaznamenali aj jatočné ošípané o 16,3 %.
