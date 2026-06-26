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Výrobné ceny agrovýrobkov v máji 2026 medziročne klesli o 7,3 %
Bol to najvýraznejší pokles od začiatku roka.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v máji 2026 medziročne klesli o 7,3 %, bol to najvýraznejší pokles od začiatku roka. Ceny pri rastlinných výrobkoch sa znížili o 8,1 %, živočíšne výrobky o 6,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižšie ceny zaznamenali obilniny o 9,2 %, zelenina o 8,2 % a v poklese cien pokračovali aj zemiaky, v máji o 26,5 %. Po piatich mesiacoch poklesu medziročne vzrástli ceny olejnatých semien a plodov (o 1,9 %) a prvýkrát od mája 2025 sa zvýšila aj cena strukovín (o 2,2 %). Rast cien ovocia a orechov bol na medziročnej úrovni 12,6 %.
Ceny živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) v máji klesli štvrtý mesiac za sebou, aktuálne o 6,9 %. Prispel k tomu dvojciferný pokles výrobných cien surového kravského mlieka (-20,1 %) a jatočných ošípaných (-11,8 %). Medziročne sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat (+15,6 %), konzumných slepačích vajec (+2,9 %) a jatočnej hydiny (+4,4 %). Ceny živých rýb klesli o 0,7 %, prvýkrát od októbra 2024.
Ceny priemyselných výrobcov boli v máji medziročne vyššie o 2,9 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v máji 2026 medziročne vyššie o 2,9 %, rast pokračoval druhý mesiac. Zvýšenie cien sa prejavilo v 12 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktov o 55,5 %, výroba chemikálií o 13,6 % a výroba elektrických zariadení o 10,1 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 3,4 %. Výrobné ceny najviac klesli vo výrobe potravín a tiež vo výrobe strojov a zariadení.
V súhrne za päť mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, v medzimesačnom porovnaní však klesli o 0,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v máji o 3,7 %, medzimesačne vzrástli o 1,4 %. V súhrne za päť mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,7 %.
Ceny stavebných prác boli v máji 2026 medziročne vyššie o 7 %. V súhrne za päť mesiacov narástli o 5,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v piatom mesiaci medziročne vyššie o 7,2 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,9 %.
Nižšie ceny zaznamenali obilniny o 9,2 %, zelenina o 8,2 % a v poklese cien pokračovali aj zemiaky, v máji o 26,5 %. Po piatich mesiacoch poklesu medziročne vzrástli ceny olejnatých semien a plodov (o 1,9 %) a prvýkrát od mája 2025 sa zvýšila aj cena strukovín (o 2,2 %). Rast cien ovocia a orechov bol na medziročnej úrovni 12,6 %.
Ceny živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) v máji klesli štvrtý mesiac za sebou, aktuálne o 6,9 %. Prispel k tomu dvojciferný pokles výrobných cien surového kravského mlieka (-20,1 %) a jatočných ošípaných (-11,8 %). Medziročne sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat (+15,6 %), konzumných slepačích vajec (+2,9 %) a jatočnej hydiny (+4,4 %). Ceny živých rýb klesli o 0,7 %, prvýkrát od októbra 2024.
Ceny priemyselných výrobcov boli v máji medziročne vyššie o 2,9 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v máji 2026 medziročne vyššie o 2,9 %, rast pokračoval druhý mesiac. Zvýšenie cien sa prejavilo v 12 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktov o 55,5 %, výroba chemikálií o 13,6 % a výroba elektrických zariadení o 10,1 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 3,4 %. Výrobné ceny najviac klesli vo výrobe potravín a tiež vo výrobe strojov a zariadení.
V súhrne za päť mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, v medzimesačnom porovnaní však klesli o 0,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v máji o 3,7 %, medzimesačne vzrástli o 1,4 %. V súhrne za päť mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,7 %.
Ceny stavebných prác boli v máji 2026 medziročne vyššie o 7 %
Ceny stavebných prác boli v máji 2026 medziročne vyššie o 7 %. V súhrne za päť mesiacov narástli o 5,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v piatom mesiaci medziročne vyššie o 7,2 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,9 %.