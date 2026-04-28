Utorok 28. apríl 2026
Výrobné ceny agrovýrobkov v marci 2026 medziročne klesli o 5,2 %

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Nižšie ceny zaznamenali takmer všetky vybrané produkty rastlinnej výroby, s výnimkou cien ovocia a orechov (+7,1 %).

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v treťom mesiaci roka 2026 medziročne klesli o 5,2 %, bol to najväčší pokles v tomto roku. Ceny klesli pri rastlinných aj živočíšnych výrobkoch, celkový výsledok výraznejšie ovplyvnil najmä pokles cien v rastlinnej výrobe o 10,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Nižšie ceny zaznamenali takmer všetky vybrané produkty rastlinnej výroby, s výnimkou cien ovocia a orechov (+7,1 %). Dvojciferný pokles cien, v rozsahu od 10 % do 26 %, zaznamenali obilniny, zemiaky, zelenina aj rastliny používané na výrobu cukru.

Ceny živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) klesli o 1,9 %, medziročný pokles pokračoval druhý mesiac za sebou. Dvojciferným tempom, o 12,3 %, sa znížili výrobné ceny surového kravského mlieka a tiež jatočných ošípaných o 16,8 %. Naopak, rast cien od 12 % do 33 % zaznamenali jatočné ovce a jahňatá, jatočný hovädzí dobytok vrátane teliat a konzumné slepačie vajcia, pod 10 % klesli ceny živých rýb a jatočnej hydiny.
