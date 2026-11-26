< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny agrovýrobkov v októbri mali medziročný rast o 4,3 %
Výrobné ceny rastlinných výrobkov boli medziročne vyššie o 9,2 %, živočíšne výrobky evidovali pokles o 7,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v októbri 2026 zaznamenali medziročný rast o 4,3 %, bol to prvý nárast po deviatich mesiacoch medziročných poklesov. Výrobné ceny rastlinných výrobkov boli medziročne vyššie o 9,2 %, živočíšne výrobky evidovali pokles o 7,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie ceny ako pred rokom vykázala väčšina sledovaných rastlinných komodít, pričom najvýznamnejší vplyv mal výrazný nárast medziročného tempa rastu cien v porovnaní so septembrom váhovo podstatných obilnín na +12,8 % (v septembri -0,1 %) a zemiakov na úroveň viac ako 21 % (v septembri 1,1 %). Zdynamizovanie rastu cien zaznamenali aj olejnaté semená a plody, zo septembrových +7 % na októbrových +11 %.
Priaznivý vplyv na celkový vývoj výrobných cien poľnohospodárov mali živočíšne výrobky, ktoré producenti predávali naďalej v priemere o 7 % lacnejšie ako pred rokom. Podpísali sa pod to medziročne nižšie produkčné ceny surového kravského mlieka (-21,6 %), ako aj naďalej medziročne mierne nižšie ceny jatočných ošípaných a jatočnej hydiny. Výraznú zmenu, rast výrobných cien, evidovali živé ryby, ktorých aktuálne októbrové ceny boli medziročne vyššie o 15 % (v septembri +5 %).
Ceny priemyselných výrobcov boli v októbri medziročne vyššie o 5,8 %
Výrobné ceny priemyselných výrobcov tovarov pre tuzemský trh boli v októbri medziročne vyššie o 5,8 %, tempo rastu sa dynamizovalo štvrtý mesiac po sebe. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Najvýraznejší medziročný rast evidovali ceny vo výrobe koksu a ropných produktov (+62,5 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Na celkový výsledok mali vplyv aj vyššie ceny v podielovo najvýznamnejšej energetike, o 9,6 %, nárast cien vo výrobe elektrických zariadení (+6,9 %), ako aj vo výrobe kovov (+3,8 %). Naopak, medziročne nižšie výrobné ceny evidovali podniky zamerané na produkciu potravín, nápojov a tabaku (-2,6 %).
V súhrne za desať mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 2,3 %, v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,5 %.
Výrobné ceny priemyselných výrobcov tovarov určených na export boli v októbri medziročne vyššie o 5,5 %, medzimesačne vzrástli o 0,5 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2026 boli výrobné ceny priemyselných výrobkov určených na export vyššie o 2,9 %.
Ceny stavebných prác boli v októbri 2026 medziročne vyššie o 4,3 %
eny stavebných prác boli v októbri 2026 medziročne vyššie o 4,3 %. V súhrne za desať mesiacov narástli o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v desiatom mesiaci medziročne vyššie o 6,8 %. V súhrne od začiatku roka sa ceny zvýšili o 6,3 %.
Vyššie ceny ako pred rokom vykázala väčšina sledovaných rastlinných komodít, pričom najvýznamnejší vplyv mal výrazný nárast medziročného tempa rastu cien v porovnaní so septembrom váhovo podstatných obilnín na +12,8 % (v septembri -0,1 %) a zemiakov na úroveň viac ako 21 % (v septembri 1,1 %). Zdynamizovanie rastu cien zaznamenali aj olejnaté semená a plody, zo septembrových +7 % na októbrových +11 %.
Priaznivý vplyv na celkový vývoj výrobných cien poľnohospodárov mali živočíšne výrobky, ktoré producenti predávali naďalej v priemere o 7 % lacnejšie ako pred rokom. Podpísali sa pod to medziročne nižšie produkčné ceny surového kravského mlieka (-21,6 %), ako aj naďalej medziročne mierne nižšie ceny jatočných ošípaných a jatočnej hydiny. Výraznú zmenu, rast výrobných cien, evidovali živé ryby, ktorých aktuálne októbrové ceny boli medziročne vyššie o 15 % (v septembri +5 %).
Ceny priemyselných výrobcov boli v októbri medziročne vyššie o 5,8 %
Výrobné ceny priemyselných výrobcov tovarov pre tuzemský trh boli v októbri medziročne vyššie o 5,8 %, tempo rastu sa dynamizovalo štvrtý mesiac po sebe. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Najvýraznejší medziročný rast evidovali ceny vo výrobe koksu a ropných produktov (+62,5 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Na celkový výsledok mali vplyv aj vyššie ceny v podielovo najvýznamnejšej energetike, o 9,6 %, nárast cien vo výrobe elektrických zariadení (+6,9 %), ako aj vo výrobe kovov (+3,8 %). Naopak, medziročne nižšie výrobné ceny evidovali podniky zamerané na produkciu potravín, nápojov a tabaku (-2,6 %).
V súhrne za desať mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 2,3 %, v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,5 %.
Výrobné ceny priemyselných výrobcov tovarov určených na export boli v októbri medziročne vyššie o 5,5 %, medzimesačne vzrástli o 0,5 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2026 boli výrobné ceny priemyselných výrobkov určených na export vyššie o 2,9 %.
Ceny stavebných prác boli v októbri 2026 medziročne vyššie o 4,3 %
eny stavebných prác boli v októbri 2026 medziročne vyššie o 4,3 %. V súhrne za desať mesiacov narástli o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v desiatom mesiaci medziročne vyššie o 6,8 %. V súhrne od začiatku roka sa ceny zvýšili o 6,3 %.