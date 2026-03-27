Výrobné ceny agrovýrobkov vo februári 2026 medziročne klesli o 4,9 %
Dvojciferný pokles cien vo februári evidovali zemiaky (-16,6 %), rastliny používané na výrobu cukru (-18,8 %), strukoviny (-19 %) a zelenina (-15 %).
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v druhom mesiaci roka 2026 medziročne klesli o 4,9 %. Výrazne to ovplyvnil najmä pokles cien rastlinných výrobkov o 8,5 %, produkty živočíšnej výroby (vrátane rýb) mali ceny nižšie o 1,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Dvojciferný pokles cien vo februári evidovali zemiaky (-16,6 %), rastliny používané na výrobu cukru (-18,8 %), strukoviny (-19 %) a zelenina (-15 %). Výrobné ceny obilnín klesli o 7,7 %, ovocia a orechov o 9,4 %.
Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 1,6 %, pokles zaznamenali prvýkrát za posledných 19 mesiacov. Znížili sa výrobné ceny surového kravského mlieka (-7,5 %) a jatočných ošípaných (-16,4 %). Naopak, nárast cien zaznamenal jatočný hovädzí dobytok vrátane teliat (+16,2 %), konzumné slepačie vajcia (+13 %), živé ryby (+11,7 %) a jatočné ovce a jahňatá (+11,3 %).
