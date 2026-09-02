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Výrobné ceny na talianskom trhu v júli stúpli najviac od februára 2023
Ceny priemyselných výrobcov v Taliansku v júli medziročne vzrástli o 7,8 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stúpli o 5,8 %.
Autor TASR
Rím 2. septembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Taliansku v júli medziročne vzrástli o 7,8 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stúpli o 5,8 %. Medziročné tempo ich rastu tak bolo najsilnejšie od februára 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny domácich talianskych výrobcov sa celkovo zvýšili o 9,3 %. Išlo o výsledok zdraženia elektriny a plynu o 14,5 % pre obnovenie bojov na Blízkom východe. V rámci spracovateľského priemyslu najviac stúpli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov, a to o 54 %. Nasledoval rast cien chemikálií (9,6 %) a cien hutníckych a kovových výrobkov okrem strojov a zariadení (7,7 %). Bez zahrnutia energií sa ceny domácich talianskych výrobcov medziročne posilnili o 3,3 %.
Veľkoobchodné ceny zahraničných výrobkov na talianskom trhu sa v júli posilnili o 3,6 %. Veľkoobchodné ceny výrobkov z eurozóny stúpli o 3,7 % a ceny produkcie z krajín mimo eurozóny na talianskom trhu vzrástli o 3,5 %.
Medzimesačne sa výrobné ceny v Taliansku v júli zvýšili o 2,4 % po tom, ako v júni stagnovali. Ich júlový rast bol najväčší od marca.
Ceny domácich talianskych výrobcov sa celkovo zvýšili o 9,3 %. Išlo o výsledok zdraženia elektriny a plynu o 14,5 % pre obnovenie bojov na Blízkom východe. V rámci spracovateľského priemyslu najviac stúpli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov, a to o 54 %. Nasledoval rast cien chemikálií (9,6 %) a cien hutníckych a kovových výrobkov okrem strojov a zariadení (7,7 %). Bez zahrnutia energií sa ceny domácich talianskych výrobcov medziročne posilnili o 3,3 %.
Veľkoobchodné ceny zahraničných výrobkov na talianskom trhu sa v júli posilnili o 3,6 %. Veľkoobchodné ceny výrobkov z eurozóny stúpli o 3,7 % a ceny produkcie z krajín mimo eurozóny na talianskom trhu vzrástli o 3,5 %.
Medzimesačne sa výrobné ceny v Taliansku v júli zvýšili o 2,4 % po tom, ako v júni stagnovali. Ich júlový rast bol najväčší od marca.