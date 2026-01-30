< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v Belgicku v decembri klesli tretí mesiac po sebe
Motorom medziročného zníženia výrobných cien v decembri bolo v Belgicku zlacnenie dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizácie.
Autor TASR
Brusel 30. januára (TASR) - Ceny belgických výrobcov sa v záverečnom mesiaci vlaňajška medziročne znížili o 1,8 % po tom, ako v novembri klesli o 1,1 %. Výrobné ceny v krajine sa znížili už tretí mesiac po sebe. Ich decembrové oslabenie pritom bolo najvýraznejšie od októbra 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom medziročného zníženia výrobných cien v decembri bolo v Belgicku zlacnenie dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizácie, ktorých ceny klesli o 6,84 % po poklese o 2,64 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny priemyselných výrobcov sa tiež mierne znížili, a to o 1,49 % po novembrovom oslabení o 1,1 %. Rast výrobných cien v sektore ťažby a dobývania sa však v decembri mierne spomalil na 1,2 % z novembrových 1,38 %.
Medzimesačne sa ceny belgických výrobcov v decembri nezmenili.
