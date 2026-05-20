Výrobné ceny v českom priemysle v apríli medziročne vzrástli o 1 %
Išlo o prvý medziročný rast českých výrobných cien po štrnástich mesiacoch poklesu.
Autor TASR
Praha 20. mája (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Českej republike v apríli medziročne stúpli o 1 %. Ich rast nastal po poklese o 1,1 % v marci, pričom sa zvýšili výraznejšie v porovnaní s očakávaním trhu, že stúpnu len o 0,6 %. Išlo o prvý medziročný rast českých výrobných cien po štrnástich mesiacoch poklesu a ich najvýraznejšie posilnenie od decembra 2024. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny produktov spracovateľského priemyslu sa zvýšili o 3,1 % po marcovom raste o 1,2 %. Zdraželi najmä základné kovy (2,6 %) a stroje a zariadenia (0,9 %). Výraznejšie stúpli aj výrobné ceny v sektore ťažby a dobývania, a to o 1,7 % po marcovom zvýšení o 0,4 %. Zároveň sa spomalil pokles cien v segmente dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu. Tieto ceny boli medziročne nižšie o 6,4 % po tom, ako v marci boli oproti rovnakému mesiacu vlaňajška nižšie až o 9,2 %.
Medzimesačné tempo rastu výrobných cien v českom priemysle sa v apríli zmiernilo na 1,4 % z marcovej úrovne 1,5 %. Trh predpokladal, že v apríli sa ceny výrobcov posilnia len o 0,9 %.
