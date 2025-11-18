< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v českom priemysle v októbri klesli
Podľa štatistík sa index výrobných cien v susednej krajine v októbri 2025 znížil medziročne o 1,2 % po poklese o 1 % v septembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - Výrobné ceny v českom priemysle v októbri 2025 opäť klesli, už deviaty mesiac po sebe. Ukázali to v utorok údaje Českého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
V rámci hlavných priemyselných odvetví klesli v októbri ceny v energií o 3,6 % a ceny polotovarov o 1,1 %. Na druhej strane vzrástli ceny tovaru dlhodobej spotreby (2,9 %) aj tovaru krátkodobej spotreby (1,2 %).
Výrobné ceny v Česku bez energií sa v októbri znížili o 0,2 % po náraste o 0,2 % v septembri. V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v susednej krajine v októbri klesli o 0,1 % tak, ako sa očakávalo.
