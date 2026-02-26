Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Ekonomika

Výrobné ceny v Chorvátsku medziročne klesli prvýkrát za 9 mesiacov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Medziročný pokles cien v segmente ťažby a dobývania sa v januári zrýchlil na 16 % z decembrovej úrovne 11,8 %.

Autor TASR
Záhreb 26. februára (TASR) - Ceny chorvátskych výrobcov sa v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížili o 1,2 % po tom, ako v decembri medziročne stúpli o 0,1 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. Išlo o prvý pokles cien výrobcov v Chorvátsku od apríla 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Medziročný pokles cien v segmente ťažby a dobývania sa v januári zrýchlil na 16 % z decembrovej úrovne 11,8 %. Ceny produktov spracovateľského priemyslu sa oslabili o 0,6 % po raste o 0,3 % v predošlom mesiaci. Výrobné ceny elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa znížili o 1,5 % po posilnení o 0,3 % v decembri. Zároveň sa mierne spomalil rast cien v oblasti dodávok vody, odpadového hospodárstva a sanačných činností na 1,1 % z úrovne 1,2 %.

Bez zahrnutia energií ceny výrobcov v Chorvátsku stúpli o 0,8 %, čiže ich rast sa spomalil po decembrovom zvýšení o 1,1 %.

Medzimesačne sa ceny chorvátskych výrobcov v januári mierne znížili o 0,1 % po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja