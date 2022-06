Výrobné ceny v eurozóne aj EÚ v apríli rekordne vzrástli

Luxemburg 2. júna (TASR) - Medziročný rast výrobných cien v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) dosiahol v apríli 2022 nový rekord. To signalizuje, že inflačné tlaky v Európe, ktoré už sú veľmi vysoké, ešte nedosiahli vrchol. A posilní to argumenty, aby ECB začala rýchlejšie zvyšovať úroky. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa Eurostatu sa index výrobných cien (Industrial Producer Price Index - IPPI) v apríli zvýšil medzimesačne o 1,2 % v eurozóne a o 1,3 % v EÚ. Tempo jeho rastu sa spomalilo z marcových 5,3 % v eurozóne a 5,4 % v EÚ.



V medziročnom porovnaní vzrástli ceny priemyselných výrobcov v apríli 2022 v eurozóne o 37,2 % v celej Únii o 37 %, čo je nové rekordné maximum.



Eurostat ďalej uviedol, že v eurozóne sa v apríli medzimesačne najviac zvýšili ceny polotovarov, a to o 3,8 %, po ktorých nasledovali tovary krátkodobej spotreby (2,7 %) a kapitálové produkty a tovary dlhodobej spotreby (zhodne o 1 %), zatiaľ čo ceny v energetike klesli o 1,2 %. Ceny v priemysle bez energií vzrástli o 2,6 %.



V EÚ medzimesačne stúpli v apríli ceny polotovarov o 3,9 %, tovarov krátkodobej spotreby o 2,8 % a kapitálových tovarov a tovarov dlhodobej spotreby rovnako o 1 %, pričom v energetike klesli o 1,1 %. Ceny v priemysle EÚ bez energií vzrástli o 2,7 %.



Spomedzi štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za apríl, najväčší medzimesačný pokles cien priemyselných výrobcov bol zaznamenaný v Írsku (-16,4 %), Rumunsku (-3,2 %), Portugalsku (-2,2 %) a Taliansku (-0,3 %). Naopak, najstrmší nárast nahlásili Slovensko (9,3 %), Luxembursko (6 %) a Bulharsko (4,1 %).



V medziročnom porovnaní sa v eurozóne v apríli 2022 najviac zvýšili ceny v energetike, až o 99,2 %. Ceny polotovarov pritom vzrástli o 25,1 %, tovarov krátkodobej spotreby o 11,2 %, tovarov dlhodobej spotreby o 8,5 % a kapitálových produktov o 7,2 %. Ceny v priemysle bez energií stúpli o 15,6 %.



V EÚ sa ceny v energetike zvýšili medziročne o 97,2 %, polotovarov o 25,4 %, tovary krátkodobej spotreby o 12 %, tovarov dlhodobej spotreby o 9,1 % a kapitálových tovarov o 7,5 %. Ceny v priemysle bez energií vzrástli o 16,1 %.



Medziročne sa ceny priemyselných výrobcov v apríli zvýšili vo všetkých členských štátoch, pričom najvyššie medziročné prírastky zaznamenali Dánsko a Írsko (zhodne o 62,3 %), Rumunsko (60,4 %) a Belgicko (52,7 %).



Na Slovensku stúpli v apríli ceny priemyselných produktov medziročne o 49,3 %.