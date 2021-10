Výrobné ceny v eurozóne aj v celej EÚ v auguste vzrástli

Luxemburg 5. októbra (TASR) - Výrobné ceny v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) aj v auguste vzrástli, už 15. mesiac po sebe. Tempo ich rastu sa však spomalilo a v prípade eurozóny bolo najnižšie od apríla. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa Eurostatu sa index výrobných cien (industrial producer price index - IPPI) v euroregióne aj v celej EÚ v auguste 2021 zvýšil zhodne o 1,1 % oproti júlu, keď v oboch blokoch medzimesačne vzrástol tiež rovnako, a to o 2,5 %.



V medziročnom porovnaní stúpli augustové výrobné ceny v eurozóne o 13,4 % a v EÚ o 13,5 %.



K augustovému medzimesačnému rastu výrobných cien v eurozóne prispelo zdraženie energií o 2 %, polotovarov o 1,4 %, kapitálových produktov o 0,5 %, tovarov dlhodobej spotreby o 0,3 % a krátkodobej spotreby o 0,2 %. Ceny v celkovom priemysle bez energií sa zvýšili o 0,7 %.



Aj v EÚ stúpli najviac ceny v energetike, o 2,1 %, nasledovali polotovary (1,4 %), kapitálové produkty a tovary dlhodobej spotreby (zhodne o 0,5 %) a tovary krátkodobej spotreby (0,3 %). Ceny v priemysle bez energií sa zvýšili o 0,8 %.



Spomedzi štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za august, najstrmší medzimesačný nárast cien priemyselných produktov zaznamenali v Bulharsku (4,2 %), Dánsku (3,1 %) a Lotyšsku (2,6 %), pričom pokles nahlásili len Írsko (-4,1 %) a Malta (-0,1 % ).



V medziročnom porovnaní stúpli v auguste 2021 v oboch blokoch najviac ceny energií, a to v eurozóne o 32 % a v EÚ o 31,2 %. Ceny polotovarov sa zvýšili o 14,2 % v euroregióne a 14,7 % v celej Únii, kapitálových produktov o 3,1 % v oboch blokoch, tovarov dlhodobej spotreby o 3 % v eurozóne a 3,5 % v EÚ a krátkodobej spotreby o 2,8 % v euroregióne a 3,1 % v Únii. Ceny v celkovom priemysle bez energií vzrástli v eurozóne o 7,4 % a v EÚ o 7,8 %.



Ceny priemyselných výrobkov stúpli medziročne vo všetkých štátoch EÚ, pričom najväčšie prírastky vykázali Írsko (54,8 %), Belgicko (23,9 %) a Dánsko (23,8 %).



Na Slovensku sa výrobné ceny v auguste zvýšili medzimesačne o 1,2 % a medziročne o 7 %.