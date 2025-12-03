< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v eurozóne aj v EÚ v októbri medzimesačne vzrástli
Na Slovensku sa výrobné ceny v októbri 2025 medziročne zvýšili o 1,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 3. decembra (TASR) - Výrobné ceny v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v októbri 2025 medzimesačne vzrástli, ale v medziročnom porovnaní klesli. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa index výrobných cien (industrial producer price index, IPPI) v októbri 2025 v porovnaní so septembrom zvýšil v eurozóne aj v EÚ zhodne o 0,1 %. V septembri 2025 pritom ceny priemyselných výrobcov v eurozóne aj v EÚ klesli v oboch blokoch medzimesačne o 0,1 %.
V medziročnom porovnaní sa v októbri 2025 výrobné ceny znížili v eurozóne o 0,5 % a v EÚ o 0,2 %.
Spomedzi štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za október, najvýraznejší medzimesačný nárast cien priemyselných produktov zaznamenali Bulharsko (4,6 %), Írsko (1,4 %) a Estónsko (1,3 %) a najväčší pokles nahlásili Slovensko (-1 %), Poľsko (-0,5 %) a Taliansko (-0,4 %).
V medziročnom porovnaní vykázali najstrmší pokles cien hotových produktov v októbri Luxembursko (-5,6 %), Írsko (-3,6 %) a Rakúsko (-2,6 %) a najviac vyskočili ceny v Bulharsku (17,6 %), Rumunsku (9,4 %) a Švédsku (4,9 %).
Na Slovensku sa výrobné ceny v októbri 2025 medziročne zvýšili o 1,2 %.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa index výrobných cien (industrial producer price index, IPPI) v októbri 2025 v porovnaní so septembrom zvýšil v eurozóne aj v EÚ zhodne o 0,1 %. V septembri 2025 pritom ceny priemyselných výrobcov v eurozóne aj v EÚ klesli v oboch blokoch medzimesačne o 0,1 %.
V medziročnom porovnaní sa v októbri 2025 výrobné ceny znížili v eurozóne o 0,5 % a v EÚ o 0,2 %.
Spomedzi štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za október, najvýraznejší medzimesačný nárast cien priemyselných produktov zaznamenali Bulharsko (4,6 %), Írsko (1,4 %) a Estónsko (1,3 %) a najväčší pokles nahlásili Slovensko (-1 %), Poľsko (-0,5 %) a Taliansko (-0,4 %).
V medziročnom porovnaní vykázali najstrmší pokles cien hotových produktov v októbri Luxembursko (-5,6 %), Írsko (-3,6 %) a Rakúsko (-2,6 %) a najviac vyskočili ceny v Bulharsku (17,6 %), Rumunsku (9,4 %) a Švédsku (4,9 %).
Na Slovensku sa výrobné ceny v októbri 2025 medziročne zvýšili o 1,2 %.