< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v eurozóne sa vo februári medzimesačne oslabili o 0,7 %
Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v rámci členských štátov Európskej únie najvýraznejšie klesli v Španielsku (-3,1 %), v Írsku (-2,6 %) a v Portugalsku (-1,8 %).
Autor TASR
Luxemburg 8. apríla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne vo februári medzimesačne klesli o 0,7 % a v rámci celej Európskej únie sa znížili o 0,5 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa februárové výrobné ceny v eurozóne oslabili o 3 % a v rámci celej EÚ o 2,7 %. Na Slovensku sa ceny priemyselných výrobcov vo februári medziročne znížili o 0,3 %, ale oproti januáru o 0,2 % stúpli. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v rámci členských štátov Európskej únie najvýraznejšie klesli v Španielsku (-3,1 %), v Írsku (-2,6 %) a v Portugalsku (-1,8 %). Najviac sa v porovnaní s januárom zvýšili ceny priemyselných producentov v Chorvátsku (3,8 %), vo Fínsku (2,7 %) a v Litve (1,8 %).
Medziročne sa výrobné ceny vo februári najviac oslabili v Španielsku (-7 %), Írsku (-4,6 %) a Portugalsku (-4,5 %). Najvýraznejšie ceny svojej produkcie medziročne zvýšili priemyselní výrobcovia v Bulharsku (9,2 %), vo Fínsku (7,9 %) a Švédsku (3,5 %).
Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v rámci členských štátov Európskej únie najvýraznejšie klesli v Španielsku (-3,1 %), v Írsku (-2,6 %) a v Portugalsku (-1,8 %). Najviac sa v porovnaní s januárom zvýšili ceny priemyselných producentov v Chorvátsku (3,8 %), vo Fínsku (2,7 %) a v Litve (1,8 %).
Medziročne sa výrobné ceny vo februári najviac oslabili v Španielsku (-7 %), Írsku (-4,6 %) a Portugalsku (-4,5 %). Najvýraznejšie ceny svojej produkcie medziročne zvýšili priemyselní výrobcovia v Bulharsku (9,2 %), vo Fínsku (7,9 %) a Švédsku (3,5 %).