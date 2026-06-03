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Výrobné ceny v eurozóne v apríli medzimesačne vzrástli o 0,6 %
Ceny slovenských priemyselných výrobcov sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu aj s priemerom za celú Európsku úniu v apríli medzimesačne zvýšili výraznejšie, a to o 2,1 %.
Autor TASR
Luxemburg 3. júna (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v apríli medzimesačne stúpli o 0,6 % a v rámci celej Európskej únie sa oproti marcu zvýšili o 0,7 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa výrobné ceny v eurozóne aj v celej EÚ posilnili zhodne o 4,9 %. Vyplýva to z predbežného odhadu, ktorého výsledky v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Ceny slovenských priemyselných výrobcov sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu aj s priemerom za celú Európsku úniu v apríli medzimesačne zvýšili výraznejšie, a to o 2,1 %. Ich medziročný rast však bol miernejší a oproti aprílu 2025 stúpli o 2,6 %.
Medzimesačný rast výrobných cien bol v apríli v rámci členských krajín EÚ najsilnejší v Dánsku (3 %), Chorvátsku (2,7 %) a v Belgicku (2,4 %). Medzimesačný pokles cien výrobcov nastal vo Francúzsku (-2,1 %), Estónsku (-0,8 %) a vo Švédsku (-0,3 %).
Medziročne sa ceny priemyselných výrobcov najviac zvýšili v Bulharsku (14,5 %), Litve (13,1 %) a v Rumunsku (11,5 %). Pokles výrobných cien v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka v apríli nastal v Luxembursku (-3,7 %), Estónsku (-1,2 %), na Cypre (-0,7 %) a v Lotyšsku (-0,6 %).
Ceny slovenských priemyselných výrobcov sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu aj s priemerom za celú Európsku úniu v apríli medzimesačne zvýšili výraznejšie, a to o 2,1 %. Ich medziročný rast však bol miernejší a oproti aprílu 2025 stúpli o 2,6 %.
Medzimesačný rast výrobných cien bol v apríli v rámci členských krajín EÚ najsilnejší v Dánsku (3 %), Chorvátsku (2,7 %) a v Belgicku (2,4 %). Medzimesačný pokles cien výrobcov nastal vo Francúzsku (-2,1 %), Estónsku (-0,8 %) a vo Švédsku (-0,3 %).
Medziročne sa ceny priemyselných výrobcov najviac zvýšili v Bulharsku (14,5 %), Litve (13,1 %) a v Rumunsku (11,5 %). Pokles výrobných cien v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka v apríli nastal v Luxembursku (-3,7 %), Estónsku (-1,2 %), na Cypre (-0,7 %) a v Lotyšsku (-0,6 %).